HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sinop İl Özel İdaresi şantiyesinden mazot hırsızlığı

Sinop İl Özel İdaresi şantiyesinden mazot hırsızlığı

06.01.2021 10:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sinop İl Özel İdaresi şantiyesinden mazot hırsızlığı

Sinop’un Gerze ilçesinde İl Özel İdaresi şantiyesinden yaklaşık 700 litre mazot çalan 4 şahıstan ikisi tutuklanırken, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Konu ile ilgili Sinop İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan İlçe Özel İdare Müdürlüğü’ne ait şantiyeden, 01 Ocak günü mazot çalındığı ihbarı alınmıştır.

Sinop’un Gerze ilçesinde İl Özel İdaresi şantiyesinden yaklaşık 700 litre mazot çalan 4 şahıstan ikisi tutuklanırken, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konu ile ilgili Sinop İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan İlçe Özel İdare Müdürlüğü’ne ait şantiyeden, 01 Ocak günü mazot çalındığı ihbarı alınmıştır. Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli şahıslar yakalanmıştır. Söz konusu mazot(yaklaşık 700 litre) şüphelilerin gösterdiği yerde bulunarak muhafaza altına alınmış, ardından ilgililere teslim edilmiştir. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Sinop İl Jandarma Komutanlığı’nın vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelesi kararlılıkla devam edecektir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı
Bakan Koca'dan SMA kampanyalarına ilişkin flaş açıklamaBakan Koca'dan SMA kampanyalarına ilişkin flaş açıklama
A101 çağrı merkezine nasıl ulaşılır?A101 çağrı merkezine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

Ukrayna tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

Ukrayna tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

Dikkat çeken açıklama! 'Mutasyonlu virüste ölüm daha az'

Mutasyonlu virüsle ilgili dikkat çeken açıklama

Yok böyle acı! Kızları cinsel istismara uğradı, karısı fuhuşa sürüklendi

Kızları cinsel istismara uğradı, karısı fuhuşa sürüklendi

Kısıtlamayı ihlal etti, 'Yarın manşette biz mi olacağız?' dedi

Kısıtlamayı ihlal etti, 'Yarın manşette biz mi olacağız?' dedi

Bakan Koca'dan SMA kampanyalarına ilişkin flaş açıklama

Bakan Koca'dan SMA kampanyalarına ilişkin flaş açıklama

Esenler'de intihar eden kızın ailesinden çarpıcı iddia

İntihar eden kızın ailesinden çarpıcı iddia

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu: Protestocularla görüşeceğim

Prof. Dr. Melih Bulu: Protestocularla görüşeceğim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.