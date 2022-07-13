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  4. Sinop'ta ekipleri alarma geçiren ihbar! Gerçek çok farklı çıktı

Sinop'ta ekipleri alarma geçiren ihbar! Gerçek çok farklı çıktı

13.07.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta plajda denize giren bir vatandaşın ‘birisi boğuluyor’ diye ihbarda bulunması ekipleri alarma geçirirken, zodyak botla yapılan incelemede denizdeki cismin insan değil kütük olduğu anlaşıldı. Kütüğün Batı Karadeniz’de yaşanan sel afeti sonrası denize karışan kalıntılardan olduğu tahmin ediliyor.

Sinop'ta ekipleri alarma geçiren ihbar! Gerçek çok farklı çıktı

Sinop’un Stat mevkisinde plajda denize giren vatandaşlar, yaklaşık 100 metre açıkta gördüğü siyah bir cismi insana benzetti. Martıların da üzerinde uçuştuğu cisim için ekipler harekete geçti. 112’ye düşen ihbar sonrası sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi, Sinop Belediyesi cankurtaran ekipleri ise zodyak bot ile cisme yaklaştı. Asayiş ve dalgıç polis ekipleri ise plajda hazır bulundu.

CİSMİN YANINA YANAŞINCA FARK ETTİLER

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Bot ile açıktaki cisme yanaşan ekipler, Batı Karadeniz’de yaşanan sel afeti sonrası denize karışan kalıntılardan olduğu tahmin edilen bir kütük olduğunu fark etti. Cankurtaran ekipleri botla kıyıya dönerek polislere durumu aktardıktan sonra bölgeden ayrıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sinop kütük
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