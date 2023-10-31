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Sinop'ta fıkra gibi olay: Mezarlığa gidenler gözlerine inanamadı! Eski belediye çalışanını bakın nereye defnettiler

31.10.2023 18:10 | Son Güncelleme:
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Sinop'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Vefat eden eski bir belediye çalışanı, mezarlıktaki yolun üzerine defnedildi. Görenleri şaşkına çeviren olay vatandaşların da tepkisini çekti. Satın aldığı mezarın yanındaki yola defin yapılmasına tepki gösteren vatandaş ise "Yolu gasp etmişler" diyerek duruma tepki gösterdi. İşte detaylar...

Sinop'ta fıkra gibi olay: Mezarlığa gidenler gözlerine inanamadı! Eski belediye çalışanını bakın nereye defnettiler

Sinop'ta fıkra gibi bir olay yaşandı. Sinop Belediyesinden emekli olan bir vatandaş, Çukurbağı Mezarlığı içinde bulunan yoldaki kilitli parkeler sökülerek burada toprağa verildi. Önce tek kişilik olan mezarın etrafı mermer ile çevrilerek iki kişilik hale getirildi.

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Sinop İl Özel İdaresinden emekli Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ömer Zeki Bilgili, Çukurbağı Mezarlığı'ndan satın aldığı mezarın yanına yola bir kişinin defnedildiğini öğrenince şaşkına döndü. Mezarı görünce şoke olan Bilgili, “Haksız ve hukuksuz bir şekilde eski belediye çalışanına yolu tahsis etmişler” dedi.

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"YOLU GASP ETMİŞLER"

Ömer Zeki Bilgili, "Mezarlık ziyaretine gelen akrabalar haber verdi. Dediler ki ‘yolun ortasına senin mezarlığın önüne yol taşları sökülerek mezar yapılmış’. Ben de koşarak geldim, baktım, hakikaten mezar var. Çok büyük üzüntü içindeyim ve kısa süre içerisinde çevirip kısa sürede mermer de yapmışlar. Bu resmen gasp. Yolu gasp etmişler, mezarıma başka mezarı yapıştırmışlar. Benim mezarımın görüntüsünü bozmuşlar. Böyle bir hukuksuzluk ben tanımıyorum. Yıllarca biz de idarecilik yaptık. Böyle bir şeyi ne hafızam alıyor ne de yaşadıklarım. Bizim gibi insanlara bu kötülük yapılmaz. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz” diye konuştu.

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'ESKİ BELEDİYE ÇALIŞANINA YOLU TAHSİS ETMİŞLER'

Yolun ortasındaki parke taşlarını söküp insan defnettiklerini belirten Bilgili, “Hem benim mezarıma zarar veriyorlar hem de yola zarar veriyorlar. Günlerdir belediyeyi arıyorum, başkana ulaşamıyorum. Zaten başkan yerinde durmuyor. Dursa da bizimle görüşmüyor. Mezarlık İşleri Müdürü ‘başkan bana talimat verdi, ben yaptım’ diyor. Ben de bu kanunsuz haksız işlemi niye yaptın dedim. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Haksız ve hukuksuz bir şekilde eski belediye çalışanına yolu tahsis etmişler” şeklinde konuştu.

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'DİLEKÇE VERSİN ARAŞTIRALIM'

Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Oktay ise “Sinop’ta herkes Çukurbağ Mezarlığı'na gömülmek istiyor. Orası da çok yoğun. Ömer Zeki Bilgili isimli vatandaş dilekçe versin, durumu araştıralım” açıklamasında bulundu.

İHA

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