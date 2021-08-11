HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sinop'taki felakette beton santralinin sel sularına kapıldığı anlar böyle görüntülendi

Sinop'taki felakette beton santralinin sel sularına kapıldığı anlar böyle görüntülendi

11.08.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'un Ayancık ilçesinin ardından Türkeli ilçesi de sele teslim oldu. Bir beton santrali sel sularına kapıldı.

Türkili’de dün geceden beri etkili olan sağanak yağış sele dönüştü, köprüler yıkıldı, Türkeli'ye ulaşım sağlanan tüm yollar ulaşıma kapandı.

SELE KAPILAN BETON SANTRALİ CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

İlçede gün boyu etkili olan sağanak yağmur, Türkeli Çayı’nın taşmasına sebep oldu. Akarsuyun taşması sonucu ev ve iş yerleri sular altında kaldı, çok sayıda iş makinesi ve araçlar denize sürüklendi. İlçedeki beton santrali de tamamen sele kapıldı. Çimento silosunun çayda sürüklenmesi cep telefonu ile görüntülendi.

Türkeli-Ayancık karayolu İkisu Köprüsü, Türkeli-Çatalzeytin karayolu Çayağzı Köprüsü, Yılanlık, Çayırlar, Yeşiloba, Satı köyleri köprüleri de derelerin taşması sonucu yıkıldı. Böylelikle Türkeli ilçesine bağlanan tüm yolların ulaşıma kapandığı belirtilirken, Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, yağışların devam ettiğini, vatandaşların kendi tedbirlerini alarak, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren anlar! Sel sularına daha fazla dayanamadıDehşete düşüren anlar! Sel sularına daha fazla dayanamadı
PARTNER23 yaşındaki kadın, sevgilisiyle ilişkiye girmesine engel olduğu gerekçesiyle 3 yaşındaki kızını öldürdü23 yaşındaki kadın, sevgilisiyle ilişkiye girmesine engel olduğu gerekçesiyle 3 yaşındaki kızını öldürdü
9 günde bu hale geldi! "Mahvolduk"9 günde bu hale geldi! "Mahvolduk"
Anahtar Kelimeler:
Sinop
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Meryem Uzerli Yetenek Sizsiniz Türkiye jüri koltuğunda

Bomba iddia! Meryem Uzerli Yetenek Sizsiniz Türkiye jüri koltuğunda

Seksi samanlık pozları! Yorum yağdı

Seksi samanlık pozları! Yorum yağdı

Koronavirüste yeni tehlike adım adım yaklaşıyor

Koronavirüste yeni tehlike adım adım yaklaşıyor

Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş

Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş

Sığınmacının yaptığını duyan sokağa inmişti! Kuş uçurtmuyorlar

Sığınmacının yaptığını duyan sokağa inmişti! Kuş uçurtmuyorlar

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.