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Sinop ve Samsun'da sel! Vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı

11.08.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’un Ayancık ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. İlçe merkezindeki dere taştı, araçlar suya kapıldı, evlerinde mahsur kalanlar için ekipler çalışma başlattı. Samsun'un Bafra ilçesinde de sağanak nedeniyle göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı, bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı.

Sinop ve Samsun'da sel! Vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı

Samsun ve Sinop’ta akşam saatlerinde aralıklarla devam eden sağanak, sabah şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle Sinop’un Ayancık ilçesinde bulunan dere taştı, bazı mahallelerde vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Birçok araç ise sel sularına kapıldı.

Şu an için can kaybının olmadığını ifade eden Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, “Zaviye Çayı, Aşağı köy, sanayi bölgesi ve pazar yerinde mahsur kalan vatandaşlarımız var. Çalışmalarımız sürüyor” dedi.

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İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN 'SEL' AÇIKLAMASI

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da aşırı yağışlar nedeniyle sele teslim olan Sinop'ta gerekli müdahalelerin yapıldığını belirtti. Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sinop Ayancık ilçemizde de aşırı yağışlar sele dönüşmüş ve bazı binaları su basmıştır. Valilerimiz başkanlığında gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Arama kurtarma çalışmaları için çevre illerden de takviye ekipler sevk edilmiştir” ifadelerini kullandı.

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SAMSUN’DA SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Samsun'un Bafra ilçesinde de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerin başlayan ve 10 dakika süren sağanak, hayatı felç etti. Yağış nedeniyle rögarlar taştı, bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Eski Şube Caddesi, Gençlik Caddesi ve Beşyol mevkisinde göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı. Yağmurun hafiflemesiyle birlikte SASKİ ekipleri çalışma başlattı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
sel Samsun Sinop
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