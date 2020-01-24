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Sinop’ta Uğur Mumcu anıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.01.2020 22:11 | Son Güncelleme

Gazeteci Mustafa Balbay, "Uğur Mumcu öldürüleceğini biliyordu.

Sinop’ta Uğur Mumcu anıldı

Gazeteci Mustafa Balbay, "Uğur Mumcu öldürüleceğini biliyordu. Öldürüleceği yöntemi de biliyordu. Bunu sağlığında zaman zaman konuşmuştuk kendisiyle" dedi.
24 Ocak 1993’te bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu, Sinop’ta adının yaşatıldığı meydanda anıldı. Törene Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP Sinop İl Başkanı Avukat İnan Savaş Yüksel, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Tolga Kara ve vatandaşların yanı sıra Belediye Başkanının özel davetiyle 24. Dönem İzmir Milletvekilliği yapan Gazeteci Mustafa Balbay katıldı.
Programda konuşma yapan CHP Sinop İl Başkanı İnan Savaş Yüksel, “Türk basın tarihimizin en değerli isimlerinden biri, fikir ve kalem namusunun abide ismi, araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu’nun hain saldırı sonucu aramızdan ayrılışının üzerinden 27 yıl geçti. Uğur Mumcu, aydınlanma ve demokrasi yolunda yitirdiğimiz aydınlarımızdan sadece bir tanesidir. Yaşamını toplumun gerçekleri öğrenmesine adayan, gerçeklerin üzerine korkusuzca giderek cumhuriyetin sesi olmuştur. Daima içimizde yaşayacak olan Uğur Mumcu’yu sevgi ve rahmetle anıyorum” dedi.

"Uğur Mumcu öldürüleceğini biliyordu"
Ardından Uğur Mumcu’nun yakın dostu olan eski Gazeteci Mustafa Balbay, Uğur Mumcu’nun öldürüleceğini bildiğini ve hiçbir zaman korkmadığını ifade etti. Balbay, “Her yıl 24 Ocak günü hep onun evinde olurdum. Ancak bugün burada sizlerle buluşmak, benim için Uğur Mumcu’yu bin kez daha yaşatmak anlamına geliyor. Sevgili dostlar, Uğur Mumcu öldürüleceğini biliyordu. Öldürüleceği yöntemi de biliyordu. Bunu sağlığında zaman zaman konuşmuştuk kendisiyle. Bir tek öldürüleceği günü bilmiyordu. Ama buna rağmen bıkmadan usanmadan gerçekleri haykırmaya devam etti. Korkutmak isteyenlerin üzerine korkusuzca yürüyordu" diye konuştu.
Düzenlenen tören, Uğur Mumcu Anıtına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Sinop’ta Uğur Mumcu anıldı

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