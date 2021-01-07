HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sinovac aşısı Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi

Sinovac aşısı Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi

07.01.2021 20:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sinovac aşısı Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi

Reuters, çalışmalara katılan bir kaynağa dayandırdığı haberinde Çinli ilaç şirketi Sinovac tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik deneylerinin sonuçlarında yüzde 78 etkinlik gösterdiğini duyurdu.

Coronavac aşısının 3'üncü faz ara sonuçlarında yüzde 78 etkin olduğunun ortaya çıktığı ve bu sonuçların Brezilya'nın sağlık düzenleme ajansı ANVISA'ya iletildiği belirtildi.

Coronavac'ın klinik deneyleri Brezilya'yla birlikte Türkiye ve Endonezya'da sürüyor. CoronaVac'ın Brezilya'da insanlar üzerindeki deneyleri temmuz sonlarında başlamıştı.

Brezilya ve Endonezya'nın Coronavac aşısını, bu ay içinde kullanmaya başlaması bekleniyor. Sinovac firmasının Türkiye'nin yanı sıra Şili, Singapur, Ukrayna ve Tayland'la aşı anlaşmaları bulunuyor.

Bakan Koca Uğur Şahin'le görüştüBakan Koca Uğur Şahin'le görüştü

Reuters'ın haberine göre kitlesel aşılamalara başlamak için aşıya güvenen, ülkeler tarafından yakından izlenen sonuçlar Türk araştırmacıların Aralık ayında, ara verilere göre aşının yüzde 91,25 etkinlik gösterdiğini söylemesinden sonra geldi.

Latin Amerika ve Güneydoğu Asya'da en çok Kovid-19 vakasına sahip olan Brezilya ve Endonezya, bu ay CoronaVac adlı aşıyı uygulamaya hazırlanıyor.

Coronavac’ın etkinliği, Moderna veya Pfizer/BioNTech aşılarının yüzde 90'dan fazla başarı oranını takip etse de taşınması ve saklanması daha kolay bir aşı olma özelliğine sahip.

Türkiye, Şili, Singapur, Ukrayna ve Tayland da Sinovac ile tedarik anlaşmaları yaptı.

Sonuçlar henüz kamuya açıklanmadığı için isimsiz olarak konuşan kaynağa göre, şirketin Brezilyalı ortağı biyomedikal merkezi Butantan, etkinlik verilerini federal sağlık düzenleyicisi Anvisa'ya Perşembe sabahı bir toplantıda sunarak, aşının acil kullanımı için onay istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
ABD'den dönen Türkler yaşadıklarını anlattıABD'den dönen Türkler yaşadıklarını anlattı
Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?

En Çok Okunan Haberler

Kobani iddianamesi kabul edildi!

Kobani iddianamesi kabul edildi!

Bağcılar Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 870 lira oldu

Bağcılar Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 870 lira oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Linç edileceğimi bile bile...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Linç edileceğimi bile bile...'

Türk doktordan tarihi başarı! Ölümcül hastalığa çare buldu

Türk doktordan tarihi başarı! Ölümcül hastalığa çare buldu

Hastanede ortaya çıktı! 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

Hastanede ortaya çıktı! 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

ABD'deki olayların ardından Türkiye'ye gelen yolcular yaşadıklarını anlattı

ABD'den dönen Türkler yaşadıklarını anlattı

ABD Kongresi'nin işgali sırasında öldürülen kadının eski asker olduğu ortaya çıktı

ABD Kongresi'nin işgali sırasında öldürülen kadının eski asker olduğu ortaya çıktı

İngiltere'de koronavirüsten bir günde bin 162 can kaybı

İngiltere'de koronavirüsten bir günde bin 162 can kaybı

Facebook Trump'ın hesabını, süresiz engelledi

Biden yemin edene kadar Trump yasaklı olacak

DSÖ'den Avrupa'ya: Önlemler yoğunlaştırılsın

DSÖ'den Avrupa'ya: Önlemler yoğunlaştırılsın

Hindistan'da 'inek bilimi' sınavı yapılacak

Hindistan'da 'inek bilimi' sınavı yapılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.