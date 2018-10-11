HABER

"Sinsi hastalık glokom, erken tanıyla önlenebilir"

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.10.2018 11:14 | Son Güncelleme

Göz tansiyonu olarak tanımlanan, sinsi ilerlediğinden geç tanı konulduğunda kalıcı görme kaybıyla sonuçlanabilen glokomda, erken tanı halinde kör olma riski engellenebiliyor - Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Merih Önol: "Tanı konulduktan sonra tedavisi mümkün olan glokom hastalarının ilaçlarla veya ameliyatlarla körlüğe gidişi engellenebiliyor. Ancak görmesini yitirmiş bir gözün tekrar görmesi mümkün değil" - "Görme çevreden kapanarak ilerlediği için uzun süre görme azalması da olmaz. Bu nedenler, glokom tanısı genellikle gözlük muayeneleri sırasında tesadüfen konulmaktadır. Erken tanı için yılda bir kez göz hekimine muayene olunmalı"

YEŞİM SERT KARAASLAN - Göz tansiyonu olarak tanımlanan, sinsi ilerlediğinden geç tanı konulması durumunda kalıcı görme kaybıyla sonuçlanabilen glokom hastalığında, erken tanı halinde kör olma riski engellenebiliyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Merih Önol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göz tansiyonu glokomun, tedavi edilmediğinde körlükle sonuçlanabilen bir hastalık olduğunu söyledi.

Göz hekimlerince "Görmenin sinsi hırsızı" olarak nitelendirilen glokomun, her gün, her saat görmeyi yavaş yavaş azalttığına dikkati çeken Önol, "Kanser kadar sinsi olan bu hastalık, geç kalındığında çok üzücü sonuçlar doğuruyor. Genellikle gözlük muayenelerinde teşhis edilen glokom hastalığında erken tanı, kör olmaktan kurtarıyor." dedi.

- "Dünyada 80-90 milyon glokomlu var"

Önol, göz hastalıkları içinde önemli bir yer tutan glokomun görülme sıklığının yaygın olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sinsi olduğu kadar yaygın da olan glokom, körlüğe sebep olan hastalıkların başında geliyor. Özellikle de ülkemizde en sık görülen açık açılı formu, hiçbir bulgu vermeden gözü körlük noktasına kadar getirmektedir. Bugün dünyada 80-90 milyon glokomlu olduğu bilinmektedir. Her glokomlu 'potansiyel görmez'dir. Tanı konulduktan sonra tedavisi mümkün olan glokom hastalarının ilaçlarla veya ameliyatlarla körlüğe gidişi engellenebiliyor. Ancak görmesini yitirmiş bir gözün tekrar görmesi mümkün değil."

- "Erken tanı için yılda bir kez göz muayenesi yaptırılmalı"

Göz içinde yarattığı basınç sebebiyle kaybına yol açtığı görme siniri liflerinin eski haline döndürülmesinin mümkün olmadığının altını çizen Önol, ameliyat ve ilaçlı tedavi yöntemleriyle kalan görme sinirlerinin yaşatılmaya çalışıldığını söyledi.

Hastalığın sinsi ilerlediğine işaret eden Önol, "Hastalık, o kadar sinsidir ki bir göz doktoru bile kör olana kadar glokom olduğunu fark etmeyebilir. Glokom genellikle 40-50 yaş üstünde görülmekle birlikte, genç bir insanda ya da bir bebekte de görülebilir." diye konuştu.

Hastalığın herhangi bir ağrı ya da gözde kızarıklık gibi bulgularla kendini göstermediğine işaret eden Önol, şu bilgileri verdi:

"Görme çevreden kapanarak ilerlediği için uzun süre görme azalması da olmaz. Bu nedenler, glokom tanısı genellikle gözlük muayeneleri sırasında tesadüfen konulmaktadır. Erken tanı konmuş olan şanslıdır ve kör olma riski yoktur. Bu nedenle genetik olarak geçişini bilen toplumlarda erken saptanma oranı daha yüksektir. Eğitim seviyesi düştükçe glokomun sebep olduğu körlük oranı artar. Erken tanı için yılda bir kez göz hekimine muayene olunmalı."

PARTNEREşi akıl hastası olanlar boşanma davası açabilir mi?Eşi akıl hastası olanlar boşanma davası açabilir mi?
Sarı nokta hastalığı nedir? Sarı nokta hastalığı tedavisi nasıl olur? Sarı nokta hastalığı tedavisinde renkli beslenme nasıl etkiler?Sarı nokta hastalığı nedir? Sarı nokta hastalığı tedavisi nasıl olur? Sarı nokta hastalığı tedavisinde renkli beslenme nasıl etkiler?
Meme kanseri tedavisinde erken tanı çok önemliMeme kanseri tedavisinde erken tanı çok önemli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erken tanı Glokom Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Merih Önol göz tansiyonu

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

İzmir adaylığı için iddialı açıklamalar: Tarihi oyla seçilirim, rekor kırarım

İzmir adaylığı için iddialı açıklamalar: Tarihi oyla seçilirim, rekor kırarım

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

İlginizi Çekebilir

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı

70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bruksizm yani diş sıkma tedavisi sanıldığından daha önemli

Bruksizm yani diş sıkma tedavisi sanıldığından daha önemli

Obezite cerrahisinde ölüm riski ne kadar? Obezite ameliyatı sonrası neden ölümler yaşanıyor?

Obezite cerrahisinde ölüm riski ne kadar? Obezite ameliyatı sonrası neden ölümler yaşanıyor?

Sarı nokta hastalığı nedir? Sarı nokta hastalığı tedavisi nasıl olur? Sarı nokta hastalığı tedavisinde renkli beslenme nasıl etkiler?

Sarı nokta hastalığı nedir? Sarı nokta hastalığı tedavisi nasıl olur? Sarı nokta hastalığı tedavisinde renkli beslenme nasıl etkiler?

Meme kanseri tedavisinde erken tanı çok önemli

Meme kanseri tedavisinde erken tanı çok önemli

Romatizmal hastalıkların tedavisinde verimlilik hastanın elinde

Romatizmal hastalıkların tedavisinde verimlilik hastanın elinde

Bruksizm nedir? Diş gıcırdatma nedir? Diş sıkma nedir? Bruksizm tedavisi nasıl olur? Diş gıcırdatma ve diş sıkma tedavisi nasıl olur?

Bruksizm nedir? Diş gıcırdatma nedir? Diş sıkma nedir? Bruksizm tedavisi nasıl olur? Diş gıcırdatma ve diş sıkma tedavisi nasıl olur?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.