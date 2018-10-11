"Sinsi hastalık glokom, erken tanıyla önlenebilir"

YEŞİM SERT KARAASLAN - Göz tansiyonu olarak tanımlanan, sinsi ilerlediğinden geç tanı konulması durumunda kalıcı görme kaybıyla sonuçlanabilen glokom hastalığında, erken tanı halinde kör olma riski engellenebiliyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Merih Önol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göz tansiyonu glokomun, tedavi edilmediğinde körlükle sonuçlanabilen bir hastalık olduğunu söyledi.

Göz hekimlerince "Görmenin sinsi hırsızı" olarak nitelendirilen glokomun, her gün, her saat görmeyi yavaş yavaş azalttığına dikkati çeken Önol, "Kanser kadar sinsi olan bu hastalık, geç kalındığında çok üzücü sonuçlar doğuruyor. Genellikle gözlük muayenelerinde teşhis edilen glokom hastalığında erken tanı, kör olmaktan kurtarıyor." dedi.

- "Dünyada 80-90 milyon glokomlu var"

Önol, göz hastalıkları içinde önemli bir yer tutan glokomun görülme sıklığının yaygın olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sinsi olduğu kadar yaygın da olan glokom, körlüğe sebep olan hastalıkların başında geliyor. Özellikle de ülkemizde en sık görülen açık açılı formu, hiçbir bulgu vermeden gözü körlük noktasına kadar getirmektedir. Bugün dünyada 80-90 milyon glokomlu olduğu bilinmektedir. Her glokomlu 'potansiyel görmez'dir. Tanı konulduktan sonra tedavisi mümkün olan glokom hastalarının ilaçlarla veya ameliyatlarla körlüğe gidişi engellenebiliyor. Ancak görmesini yitirmiş bir gözün tekrar görmesi mümkün değil."