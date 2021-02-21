Sinüzit uyarısı: Belirtiler 3 haftadan uzun sürüyorsa...

Sinüzitlerin yüz kemikleri içerisinde ve göz etrafında yerleşen boşluklar olduğunu söyleyen KBB Uzamanı Op. Dr. Zafer Tezel, sinüzitin özellikle mevsimsel grip, nezle gibi hastalıklardan çok çabuk etkilendiğini anlattı. Op. Dr. Zafer Tezel, "Biz o yüzden buna rinosinüzit yani enfeksiyonlarla beraber oluşan sinüzit deriz. Bu, özellikle uzun sürdüğü zaman problem çıkarır. Uzun sürdüğü zaman bu iltihaplar sinüzit boşlukları içerisine yerleşir. Özellikle 3 haftadan uzun sürdüğü zaman, tedavi edilmezse kronikleşmeye başlar. Kronikleşme bizim için sıkıntı. Çünkü belli bir süre sonra iltihap, sinüzitlerin yapısını kalıcı olarak değiştirir. Ondan sonra tedavi etsek de sürekli geniz akıntısı, baş ağrısı gibi şikayetlere sebep olur. Uzun süreli sinüzitlerde özellikle altında yatan alerjik rahatsızlıklara bakmak lazım. Çünkü alerji burun çevresindeki mukozalarda ödem yapar. Burun içerisindeki sinüs ağızlarında da ödeme sebep olur ve sürekli geniz akıntısı, baş ağrısı gibi şikayetler yapar. Öncelikle alerjik rahatsızlıklar var mı? Ona bakmak lazım. Çünkü onlar tedavi edilmediği zaman sinüzit tedavi edilmeye çalışılırsa azalır ama kaybolmaz. Sık sık tekrar eder, kronikleşir. Kronikleşmeden, çok uzun sürmeden tedavi etmek lazım. Eğer ilaç tedavilerine yanıt vermiyorsa, çok sık tekrarlıyorsa da ameliyatla sinüs ağızları açılabilir ve boşaltılabilir" dedi.