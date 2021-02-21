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Sinüzit uyarısı: Belirtiler 3 haftadan uzun sürüyorsa...

21.02.2021 15:44 | Son Güncelleme:
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Sinüzit uyarısı: Belirtiler 3 haftadan uzun sürüyorsa...

3 haftadan uzun süren sinüzit belirtilerinin tedavisi gerçekleştirilmezse kronikleşmeye başlayacağını söyleyen Kulak, Burun ve Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Zafer Tezel, sinüzit tedavisinden önce alerji rahatsızlıklarına da bakılması gerektiğini söyledi.

Sinüzitlerin yüz kemikleri içerisinde ve göz etrafında yerleşen boşluklar olduğunu söyleyen KBB Uzamanı Op. Dr. Zafer Tezel, sinüzitin özellikle mevsimsel grip, nezle gibi hastalıklardan çok çabuk etkilendiğini anlattı. Op. Dr. Zafer Tezel, "Biz o yüzden buna rinosinüzit yani enfeksiyonlarla beraber oluşan sinüzit deriz. Bu, özellikle uzun sürdüğü zaman problem çıkarır. Uzun sürdüğü zaman bu iltihaplar sinüzit boşlukları içerisine yerleşir. Özellikle 3 haftadan uzun sürdüğü zaman, tedavi edilmezse kronikleşmeye başlar. Kronikleşme bizim için sıkıntı. Çünkü belli bir süre sonra iltihap, sinüzitlerin yapısını kalıcı olarak değiştirir. Ondan sonra tedavi etsek de sürekli geniz akıntısı, baş ağrısı gibi şikayetlere sebep olur. Uzun süreli sinüzitlerde özellikle altında yatan alerjik rahatsızlıklara bakmak lazım. Çünkü alerji burun çevresindeki mukozalarda ödem yapar. Burun içerisindeki sinüs ağızlarında da ödeme sebep olur ve sürekli geniz akıntısı, baş ağrısı gibi şikayetler yapar. Öncelikle alerjik rahatsızlıklar var mı? Ona bakmak lazım. Çünkü onlar tedavi edilmediği zaman sinüzit tedavi edilmeye çalışılırsa azalır ama kaybolmaz. Sık sık tekrar eder, kronikleşir. Kronikleşmeden, çok uzun sürmeden tedavi etmek lazım. Eğer ilaç tedavilerine yanıt vermiyorsa, çok sık tekrarlıyorsa da ameliyatla sinüs ağızları açılabilir ve boşaltılabilir" dedi.

'ENDOSKOPİK SİSTEMLERLE SİNÜS AĞIZLARINI AÇABİLİR VE BOŞALTABİLİRİZ'

Sinüzitin erken dönemlerinde ilaç tedavileri uyguladıklarını kaydeden Zafer Tezel, “Alerji varsa, enfeksiyon varsa oradaki şişlikleri gideririz. Yani sinüs ağızlarını açmak isteriz. Sinüs ağızları açıldığı zaman sinüsler boşalmaya başlar. Antibiyotik tedavileri ve ödem giderici ilaçlar veririz. Alerji varsa alerjiye yönelik tedaviler veririz. Sinüzitler için hazırlanmış yıkamalar vardır, onları da beraber veririz. Onlar da sinüsleri boşaltır, rahatlatır. Eğer ilaç tedavisine yanıt vermezse, geniz akıntısı ve baş ağrısı çok sık tekrarlarsa o zaman cerrahi tedavilere başvurabiliriz. Endoskopik sistemlerle sinüs ağızlarını açabilir ve boşaltabiliriz” diye konuştu.

İHA

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