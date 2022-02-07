Sinüzitten kurtulmak aslında çok kolaymış! Sinüzite iyi gelen bu doğal yöntemleri uyguladığınızda...

Sinüzit; yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ve günlük hayatın işleyişini zorlaştıran bir hastalık. Hatta bazı dönemlerde yataktan çıkmak bile bu hastalıkla mücadele edenlere çok zor gelir. Neyse ki uygulayabileceğiniz bazı basit teknikler ile bu hastalığın olumsuz etkilerini azaltabilirsiniz. İşte, o teknikler...

MASAJ

Ellerinizle ağrıyan bölgelere hafif ve dairesel bir şekilde masaj yaptığınızda sinüslerinizin rahatlamasına yardımcı olursunuz. Üstelik masaj sırasında hiçbir ek gereç kullanmanıza gerek yok ama dilerseniz lavanta, okaliptüs ve kekik gibi çeşitli yağları tercih edebilirsiniz.

SOĞUK KOMPRES

Sinüzitten dolayı ağrıyan yüzünüze ve başınıza içi buz dolu bir torba yardımıyla soğuk kompres uygulayabilirsiniz. Ancak bu yöntemi uygularken dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bu yöntem, cildinize zarar verebilir. Dolayısıyla soğuk kompres yaparken kısa molalar vermenizi tavsiye ederiz.

YÜKSEK YASTIK

Yüksek yastık kullanmak, uyku esnasında burnunuzun tıkanma ihtimalini azaltır. Böylece rahat nefes alarak daha kaliteli bir uyku deneyimi yaşayabilirsiniz.

TUZLU VE KARBONATLI SU KARIŞIMI

Bir miktar suyun içine tuz ve karbonat ekleyerek hazırladığınız karışımı birkaç kere burundan çekebilirsiniz. Bu yöntem, burun tıkanıklığı sorununu çözmenize yardımcı olur.

BUHAR YÖNTEMİ

Bu yöntemi uygulamak için bir miktar suyu kaynatın ve ardından bir tencereye boşaltıp içine nane yaprakları veya nane yağı koyun. Son olarak yüzünüzü rahatsız etmeyecek şekilde buharın üstüne eğilin. Bu uygulama, tıkanan burun kanallarını açmanıza katkıda bulunur. Ayrıca bu işlemi yaparken başınızın üzerinde bir havlu tutup buharın sadece yüzünüze gelmesini sağlayabilirsiniz. Dilerseniz bu yöntemi sıcak bir duş alarak da uygulayabilirsiniz.

ACI YEMEK

Acı yedikten sonra sizin de burnunuz akıyor, değil mi? Bu yöntem de tam olarak bu noktayı baz alıyor. Acı biber ya da acılı baharatlar tüketmek, sinüslerinizi açarak rahatlatmanıza yardımcı olabilir.



