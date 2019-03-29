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Sipariş bahanesiyle çağırdığı dönerciyi vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 14:50 | Son Güncelleme

Bursa'da verilen siparişi belirtilen adrese götüren dönerci, müşteri gibi davranan kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde sipariş veren kişi tarafından tabancayla vurulan dönerci yaralandı.

Döner dükkanı işleten Ali E'yi (45) telefonla arayan kişi, 5 döner siparişi verdi.

Ali E, paketlediği yiyecekleri motosikletle sipariş adresi olarak verilen Şirinevler Mahallesi'ndeki Ayışığı Sokağı'na götürdü.

Teslimat için siparişi veren kişiyi telefonla arayan Ali E, tarif üzerine yakındaki boş arazide beklemeye başladı. Bu sırada meyve bahçesinden çıkan kişi, Ali E'ye tabancayla tek el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Bacağından yaralanan dönerci, 112 Acil Servis ekibince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ali E'nin, kendisini vuran kişiyi tanımadığını söylediği öğrenildi.

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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dönerci silahla yaralama

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