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Sipariş verdiler... Yemekler masaya gelince gözyaşlarını tutamadılar! 'Uzun süre dokunamadım'

20.03.2023 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Belediyesinin sosyal tesislerinden Mutfak Sanatları Merkezinde, müşterileri hem şaşırtan hem de duygulandıran bir olay yaşandı. Yemek yemek üzere Mutfak Sanatları Merkezine gelen müşteriler siparişlerini verdi. Ancak masalara müşterilerin siparişleri yerine Çanakkale Zaferi'nin nasıl elde edildiğinin hatırlatılması amacıyla buğday çorbası ve üzüm hoşafı geldi. Buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram edildiğini gören müşteriler duygu dolu anlar yaşadı. Bir müşteri, "Uzun süre dokunamadım" dedi.

Sipariş verdiler... Yemekler masaya gelince gözyaşlarını tutamadılar! 'Uzun süre dokunamadım'

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de birçok etkinlikle anıldı. Şaşırtıcı ve bir o kadar da duygulandıran bir etkinlik de Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezinde gerçekleşti. İşte 18 Mart etkinliklerinin en anlamlılarından biri olan o anların detayları...

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

18 Mart günü Mutfak Sanatları Merkezine gelen müşterilerin siparişleri her gün olduğu gibi alındı. Ancak müşterilerin siparişi yerine masalarına buğday çorbası ve üzüm hoşafı getirildi. Masaya siparişleri getiren görevliler “Hoş geldiniz, 18 Mart şehitlerimizin anısına bugün menümüzde üzüm hoşafı ve çorba var, size ikram etmek istiyoruz” diyerek ikramda bulundu.

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Çanakkale Türküsü eşliğinde ikramları kabul eden bazı müşteriler göz yaşlarına hakim olamadı. O anlar ise Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınıp klipleştirilerek sosyal medyada paylaşıldı. Video, Belediyeye ait sosyal medya hesaplarından yüzlerce beğeni, paylaşım ve yorum aldı.

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"UZUN SÜRE HİÇ DOKUNAMADIM"

Mutfak Sanatları Merkezindeki müşterilerden Hatice Sezdi o duygu dolu anları şu ifadelerle anlattı: “Mutfak Sanatları Merkezi’ne kahvaltıya gelmiştik. Servis olarak çorba ve üzüm hoşafını gördüğümüz zaman çok duygulandım, gözlerim doldu. Uzun süre hiç dokunamadım, çok teşekkür ediyorum.” (İHA)

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