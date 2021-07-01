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Sir Tim Berners-Lee, internetin kaynak kodunu NFT olarak sattı! İşte fiyatı

01.07.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

World Wide Web'in mimarı Sir Tim Berners-Lee, modern interneti oluşturan ve interneti internet yapan orijinal kaynak kodunu NFT olarak satışa çıkartmaya karar vermişti. Açık artırma sonucu, kaynak kodu NFT olarak oldukça yüksek bir fiyata satıldı.

Sir Tim Berners-Lee, internetin kaynak kodunu NFT olarak sattı! İşte fiyatı

NFT çılgınlığı büyümeye devam ediyor. Bu çılgınlığa katılan son isimlerden biri de World Wide Web'in (www) mucidi Sir Tim Berners-Lee olmuştu. Berners-Lee, interneti internet yapan ve modern internet için kullanıldığı söylenen orijinal kaynak kodunu NFT olarak satışa sunma kararı almış, bir nevi interneti NFT olarak satışa sunmaya karar vermişti. Nitekim öyle de oldu. WWW'nun kaynak kodu NFT olarak açık artırmaya çıkarıldı.

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İŞTE İNTERNETİN KAYNAK KODUNA ÖDENEN RAKAM

1000 dolarlık bir açılış teklifi ile başlayan açık artırma sonucu WWW'nun kaynak kodunun NFT'si alıcısını buldu. NFT, 5.4 milyon dolara satıldı. Ödenen rakam, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in ilk tweet'inin NFT'si için ödenen 2.9 milyon dolardan oldukça fazla. Ancak Mart ayında Beeple'ın 'Everydays: The First 5000 Days' isimli dijital sanat eseri için ödenen 69 milyon dolardan önemli ölçüde daha az.

İnternetin kaynak kodu

DÖRT FARKLI ÜRÜNE SAHİP OLDU

WWW'nun kaynak kodunun NFT'sini satın alan şanslı kişi, proje için yazılan kaynak kodunun orijinal zaman damgalı dosyalarına, bu kodun animasyonuna, Sir Tim Berners-Lee'nin süreçle ilgili bir mektubuna ve kodun bir dijital posterine sahip oldu.

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Berners-Lee tarafından 1989 ve 1991 yılları arasında tasarlanan ve kodlanan World Wide Web'in kaynak kodu, İngiliz bilim adamının çalıştığı İsviçre'deki Cern laboratuvarı tarafından ücretsiz olarak kamunun kullanımına açılmıştı.

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