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Sıra metrelerce uzadı! İstanbul'da ucuz baklava kuyruğu

01.05.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı'nın olmazsa olmazı baklavayı ucuza almak isteyen vatandaşlar, Şirinevler'de metrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu. Yoğun ilgi gören tatlıcının önündeki kuyruğa inanamayan vatandaşlar, ucuz baklava için saatlerce beklemeyi göze alarak sıraya dahil oldu. Yoldan geçenlerse gördükleri kalabalık karşısında şaşkınlık yaşamadan edemedi.

Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılarda yoğunluk yaşanıyor. Şirinevler’de bulunan piyasaya göre ucuz baklava satan tatlıcı dükkanına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya giren vatandaşlar tatlıcı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Dükkanın önünden başlayan kuyruk, metrelerce uzaklıkta bulunan ilerideki meydana kadar uzadı.

"UCUZ VE KALİTELİ"

Erken saatte baklava almak için kuyruğa girdiğini belirten Adem Ata, “Burası ucuz, kaliteli olduğu için diğer baklavacılarda fiyatlar daha pahalı, durumlar belli bundan dolayı halk buraya geliyor, burada kuyrukta beklemek zorunda. Dün telefonla arayıp fiyatı telefonda sordum fıstıklı baklavanın kilosu 52 lira, kasiyerlere bağlı hızlı çalışırlarsa bize de sıra gelecek” dedi.

"AKLIMA HAYALİME SIĞMAYACAK BİR KALABALIKLA KARŞILAŞTIM"

Baklava sırasında bekleyen vatandaşlardan bir başkası, "Aklıma hayalime sığmayacak bir kalabalıkla karşılaştım. Bayramın olmazsa olmazı baklava. Ucuzluk neredeyse biz oradayız. İftarımızı burada açarız, sabah namazına doğru evin yolunu bulmuş oluruz" diye konuştu.

İHA

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