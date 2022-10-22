Sıra sıra altınlar! Hepsi çöpten çıktı: Tam 14 tane çeyrek, yüreğim cız etti

Videosuna, 'Buradan tüm ev hanımlarına sesleniyorum' diyerek başlayan bir çalışan geri dönüşüm tesisinde çektiği video ile tüm sosyal medya platformlarında gündem oldu.

''14 TANE ÇEYREK AZ DEĞİL''

Çöp içindeki parçaları ayrıştıran kişi, bulduğu altın bileklikle video çekerek, ''Köfte yoğururken dikkat edin. Kenara koyuyorsunuz, sonra çöplerle birlikte buraya geliyor. Evi süpürken koyduğunuz yere dikkat edin elektrikli süpürgeyle çekiyorsunuz buraya geliyor. Lütfen dikkat edin. 14 tane çeyrek az değil. 35-40 bin TL. Vallahi yüreğim cız etti" ifadelerini kullandı.

Söz konusu video tüm sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başlanırken, kısa sürede 2 milyon izlenme aldı.



