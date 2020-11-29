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Sırbistan ve Karadağ karşılıklı olarak elçilerini sınır dışı etti

29.11.2020 14:05 | Son Güncelleme:
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Sırbistan ve Karadağ karşılıklı olarak elçilerini sınır dışı etti

Sırbistan ve Karadağ, yüz yıllık bir tartışma nedeniyle karşılıklı olarak elçilerini sınır dışı etti.

Kriz Sırbistan'ın Karadağ Büyükelçisi Vladimir Bozovic'in, Karadağ'ın 1918'de aldığı Sırbistan ile birleşme kararının "özgürleşme" olduğunu söylemesi üzerine çıktı.

"Karadağ'ın iç işlerine karışmakla" suçlanan elçiye ülkeyi terk etmesi için 72 saat verildi.

Bunun üzerine Karadağ'ın Sırbistan Büyükelçisi Tarzan Milosevic de sınır dışı edildi.

Karadağ Krallığı 1918'de Sırplar, Hırvatlar ve Slovenler Krallığı ile birleşme kararı almış, bu ülke de 1929'da adını Yugoslavya Krallığı'na çevirmişti.

Karadağ 2006'da Sırbistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.

Karadağlı Sırpların katıldığı bir etkinlikte konuşan Bozovic, 1918'de alınan kararın "Kardeş Sırbistan ile birleşme yönündeki halk iradesinin özgürce ifade edilmesi" olduğunu ifade etti.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Bozovic'in kendisine diplomatik koruma sağlayan bir devleti küçümsediğini söyledi.

Bakanlık, Bozovic'e sözlü ve yazılı uyarılar yapıldığını da ekledi.

Bozovic'i sınır dışı eden Karadağ hükümetinin yakında değişmesi bekleniyor.

Ağustos ayındaki genel seçimde Sırbistan yanlısı partiler parlamentoda az farkla çoğunluğu elde etmişti.

Önümüzdeki hafta yeni hükümet hakkında güven oylaması yapılması planlanıyor.

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