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Sırbistan'da toplu açılış ve temel atma töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 19:45 | Son Güncelleme

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: - "Aramızda nefret değil de yollar inşa etseydik, geçmişteki felaketlerin önüne geçebilirdik. Artık hata yapma lüksümüz yok"

SREMSKA MİTROVİCA (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Aramızda nefret değil de yollar inşa etseydik, geçmişteki felaketlerin önüne geçebilirdik. Artık hata yapma lüksümüz yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti kapsamında, aralarında Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi'nin Sırbistan'da kalan Sremska Raca-Kuzmin kısmının da bulunduğu projenin temel atma ve toplu açılış töreni yapıldı.

Sremska Raça köyündeki törende konuşan Vucic, 1945'ten beri Sırbistan ile Bosna Hersek arasındaki ulaşım yollarının kötü olduğuna dikkati çekerek, "Bugünkü tören, bizim için tarihi bir olay. Bugün bölge tarihinin en önemli olaylarından birine şahitlik ediyoruz." dedi.

Asırlardır yolları olmayan, insanlarının adeta hapsolduğu bu bölgenin bugünden itibaren birbirine bağlanmaya başlayacağını vurgulayan Vucic, "Balkanlar'da yollar ve insanları birbirine bağlamak kadar ihtiyaç duyulan daha önemli bir şey yok. Yollar, tarihi geride bırakmamıza ve geleceğe dönmemize yardımcı olacak." diye konuştu.

Vucic, bölge halklarının geleceğe ilerlemesi için birlik olması gerektiğinin altını çizerek, "Bu şekilde daha başarılı, daha büyük ve daha zengin olacağız. Başkalarının başarılarından nefret etmeyi bir kenara bırakmalıyız, zira beraber olursak onun başarısı, bizim de başarımız olur." ifadelerini kullandı.

Balkanlar'ın Avrupa haritasında "kara bir çukur" olmasını iyi yolların engelleyeceğini kaydeden Vucic, "İşte bu yolları bize Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi dostumuz getiriyor. Ona bu girişimi ve desteği için teşekkür ediyoruz." dedi.

Vucic, bu otoyol projesiyle Bosna Hersek ile Sırbistan halklarının daha da yakınlaşacağını kaydederek, "Bu tarihi silmek anlamına gelmiyor. Bu, geleceğe dönmek anlamına geliyor." diye konuştu.

Tarihte zor dönemlerden geçtikleri Türkiye'nin, bugün Sırbistan'ın en büyük dostlarından biri olduğunu vurgulayan Vucic, "Bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuna ve üstlendiği önemli role borçluyuz." dedi.

Vucic, bölge barışının insanlara normal bir hayat imkanı sunacağını ifade edere şöyle konuştu:

"Bugün, hem Sırbistan hem de bölge tarihinde önemli bir yer tutacak. Zira yıllar öncesinde yapmamız gerekeni yıllar sonra yapıyoruz. Aramızda nefret değil de yollar inşa etseydik, geçmişteki felaketlerin önüne geçebilirdik. Artık hata yapma lüksümüz yok. Geleceğe bakmak zorundayız. Geleceğimizin daha iyi, geçmişimizden daha farklı olması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."

- "Bu aynı zamanda gelecekteki iyi ilişkilerimizin de sembolü"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ise sadece iki yıl öncesinde, Sırbistan-Bosna Hersek ilişkilerinde böylesine önemli gelişmelerin olmasının, böylesine büyük altyapı projelerinin yapılmasının imkansız olduğunu belirterek, "Otoyol projesi gibi projeler, sadece insanlarımız için değil, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler için de son derece önemli." dedi.

Komsic, bu projenin aynı zamanda gelecekteki iyi ilişkilerin de sembolü olduğunu söyledi.

Konseyin Sırp üyesi Milorad Dodik de otoyol projesinin gerçekleşmesinde önemli rol üstlenen Erdoğan ile Vucic'e teşekkür etti.

Konseyin Boşnak üyesi Dzaferovic ise bugün temelini attıkları bu otoyolun bir an önce tamamlanması temennisinde bulunarak, "Bu proje, bölgenin barışı, refahı, istikrarı ve kalkınması için son derece önemli bir proje." dedi.

Türkiye'ye, bölgenin istikrarına yaptığı katkılar için teşekkür eden Dzaferovic, Sırbistan gibi Bosna Hersek'in de en kısa zamanda otoyol projesi noktasında üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
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