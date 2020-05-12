Şirin Payzın yıllar sonra anlattı! Abdullah Gül'ün 'Erdoğan' ricası

Halk TV'de ekrana gelen Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına konuk olan Şirin Payzın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yasaklı olduğu yıllarda CNN Türk adına yaptığı röpotajın perde arkasını açıkladı.

PAYZIN: ABDULLAH GÜL RİCA ETTİ

Şirin Payzın New York'ta 11 Eylül saldırısından sonra yapılan ilk Davos toplantısı sırasında Erdoğan'la yaptığı röportajın perde arkasını şöyle anlattı:

"Abdullah Gül bana 'Sayın belediye başkanımız burada. Onunla bir röportaj yapabilir misiniz?' dedi. O gün CNN Türk yönetimi olarak yasaklı olmasına rağmen Erdoğan'a mikrofon uzattık ve söz hakkı verdik. Cezaevinden yeni çıkmıştı ve o dönem ben Sayın Cumhurbaşkanı ile röportaj yaptım."

Payzın konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek 'hala ve hala sizin işini düzgün yapan gazetecilere ve özgür basına ihtiyacınız var" dedi.

