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Şırınga çikolatadan ölen 7 yaşındaki Mert Yağız asli kusurlu bulunmuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 12:08 | Son Güncelleme

İlkokul 1’inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın (7) boğazına şırınga şeklindeki çikolata kapağının kaçması sonucu ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada asli kusurlu bulunmasına baba Faruk Köksal tepki gösterdi.

İlkokul 1’inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın (7) boğazına şırınga şeklindeki çikolata kapağının kaçması sonucu ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada asli kusurlu bulunmasına baba Faruk Köksal tepki gösterdi. Baba Köksal, “Küçük bir çocuğun kendi ölümünden nasıl sorumlu tutulduğunu anlamıyorum. Suçluların cezasını çekmesini adaletin doğru bir şekilde tecelli etmesini bekliyoruz” dedi.
Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda okuyan Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019’da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması nedeniyle fenalaşmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Çocuğun ölümüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, bu kapsamda aralarında okul müdürü, kantinci ve doktorun da bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesi alınmıştı. Başsavcılık, olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede, tali kusurlu oldukları belirtilen kantin işletmecisi N.Y. ile ürünü dağıtan firmanın sahibi Y.T.’nin "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6’şar yıla kadar hapisleri istendi. İddianamenin Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmesi üzerine iki sanık hakkında dava açıldı.

"Kendi tedbirsiz ve dikkatsiz davranması sonucu ölümüne neden olduğu anlaşıldı"
Mert Yağız Köksal’ın kendi tedbirsiz ve dikkatsiz davranması sonucu ölümüne neden olduğu belirtilen iddianamede şu ifadelere yer verildi:
"Maktulün cesedi üzerinde klasik otopsi işlemi yapılmış olup kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla dosya ekleriyle birlikte Adli Tıp Kurumu 1. Adli İhtisas Kurumuna gönderilerek buradan alınan 21 Eylül 2020 tarihli kararda maktulün ölüm sebebinin solunum yollarına yabancı cisimle tıkanmasına bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olduğunu oy birliğiyle karar verdiği anlaşılmıştır. Dosyada mevcut 15 Ekim 2020 tarihli Adli Tıp Uzmanlığından alınan bilirkişi raporuna göre maktulün plastik enjektörün ucundaki tıpayı eliyle çıkarmadan ağzına alarak dişiyle çıkarmaya çalışırken tıpanın boğazına kaçması ve boğularak ölmesine neden olduğu, maktulün böylece kendi tedbirsiz ve dikkatsiz davranması sonucu ölümüne neden olduğu ve bu nedenle asli kusurlu olduğunun anlaşıldığı belirtilmiştir."

“Karara tepkiliyim”
İddianameye ilişkin İHA muhabirine konuşan Baba Köksal, “Bu karara tepki tepkiliyim. Hukuk sürecini takip edeceğiz sonuna kadar gideceğiz ve küçük bir çocuğun kendi ölümünden nasıl sorumlu tutulduğunu anlamıyorum. Suçluların cezasını çekmesini adaletin doğru bir şekilde tecelli etmesini bekliyoruz" sözlerini kullandı.

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