KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Sirke ve çay ağacı tarifiyle sırtınızdaki sivilceler anında yok oluyor

Sirke ve çay ağacı tarifiyle sırtınızdaki sivilceler anında yok oluyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sivilce, bir cilt rahatsızlığıdır. Bu rahatsızlığın oluşumuna neden olan bir çok sebep sıralayabiliriz. Ergenlikte hormonal dengesizlikler nedeniyle oluşabilen sivilceler, ilerleyen yaşlarda da görülebilir. Buna sebep olarak uyku sorunları, stres, kötü beslenme, sağlık problemlerini sıralayabiliriz. Özellikle sırtta oluşan sivilce karaciğerdeki sorunların işareti olabilir. Yüzdeki sivilceler kadar rahatsız edici olan sırttaki bu sivilceler için uygulayabileceğiniz doğal yöntemleri sıraladık.

Sirke ve çay ağacı tarifiyle sırtınızdaki sivilceler anında yok oluyor

Sivilce, genelde görüntü bozukluğuna sebep olması nedeniyle istenmeyen bir durumdur. Özellikle yüzde meydana gelen sivilcelerden şikayet edilir fakat sırttaki en sivilceler de en az diğerleri kadar rahatsız edicidir. Siz de sırt sivilcelerinden muzdaripseniz, size sunacağımız doğal yöntemler ile bu sivilcelerden kurtulabilirsiniz.

KARBONAT

Karbonat, pütürlü yapısı ile ölü hücreleri temizleyip gözenekleri açmada etkili bir yöntemdir. Cildin pH dengesini sağlar.

Bu yöntem için sadece karbonat ve biraz suya ihtiyacınız var.

Karbonatın içine bir miktar su ekleyip akışkan bir yapıya sahip olmasını sağlayın ve sırt bölgenize bu karışımı uygulayın.

Sonrasında ılık ve bol su ile durulayın.

Cildinizi kuruladıktan sonra bir nemlendirici ile nemlendirin.

ELMA SİRKESİ

Doğal bir mucize olan elma sirkesi, içeriğindeki antibakteriyel ve antiseptik özellikleri ile cildin temizlenmesinde ve sivilce oluşumunu engellemede etkili bir yöntemdir. Elma sirkesi de karbonat gibi cildin pH dengesini sağlamada etkilidir. Elma sirkesi ile hazırlanacak bu yöntemde, elma sirkesinin doğal olmasına özen gösterin.

Oran 1'e 2 olacak şekilde elma sirkesi ile suyu karıştırın. Mesela 1 yemek kaşığı elma sirkesi için 2 yemek kaşığı su ekleyin.

Yeterli miktarda hazırladığınız bu karışımı bir pamuk yardımıyla sırt bölgenize sürün ve biraz beklettikten sonra bol su ile durulayın.

ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağı etkili bir yöntemdir. Sivilceleri kurutur. Çok etkili olması dolayısıyla seyreltilmiş olanı tercih edilmeli. Öncesinde de vücudunuzda alerjiye sebep olup olmadığını anlamak için parmak ucu kadar bir alana sürüp test edin.

Bu yöntemde 1 damla çay ağacı yağını sırtınızdaki sorunlu alana sürün.

Biraz bekletip durulayın.

Bu uygulamayı günde 3 kez yapın.

5 farklı maya maskesi tarifi! Tüm cilt sorunlarını kökünden hallediyor5 farklı maya maskesi tarifi! Tüm cilt sorunlarını kökünden hallediyor

ZERDEÇAL

Zerdeçal, sivilce tedavisinde kullanabileceğiniz en etkili doğal yöntemlerden biridir. Antiseptik özelliği ile sivilceli bölgede enfeksiyonu önler ve antibakteriyel özelliği ile sivilce oluşumunu engeller. Cildi yeniler.

Zerdeçalı Hindistan cevizi yağı ile karıştırıp sırttaki sivilceli bölgeye uygulayın.

Biraz beklettikten sonra durulayın.

Zerdeçal renk veren bir baharattır. Bu yüzden kıyafetlerinize bulaşmamasına özen gösterin.

LİMON

Limon asetik özelliği sayesinde cildi temizler. Sivilcelerin oluşumunu önlemeye yardım eder.

Limon suyunu bir pamuk yardımıyla sırttaki sorunlu bölgeye uygulayın.

20 dakika bekletip bol su ile durulayın.

Bu yöntemi 2 haftada bir uygulayın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık' 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık'
Doğal diye aşırıya kaçmayın! Bu malzemeleri çok sık kullanırsanız...Doğal diye aşırıya kaçmayın! Bu malzemeleri çok sık kullanırsanız...
3 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları3 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dizi setinde korona paniği! Başrol oyuncusu dahil 18 kişinin testi pozitif çıktı
Dizi setinde korona paniği! Başrol oyuncusu dahil 18 kişinin testi pozitif çıktı
Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular
Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular
Tüm cilt sorunlarını kökünden hallediyor
Tüm cilt sorunlarını kökünden hallediyor
Çareyi uzakta aramayın! Bu bölgedeki sorun için...
Çareyi uzakta aramayın! Bu bölgedeki sorun için...
Ev yapımı egzama kremi tarifi! Yanmayı ve ağrıyı ortadan kaldırıyor
Ev yapımı egzama kremi tarifi! Yanmayı ve ağrıyı ortadan kaldırıyor
Asla, asla demeyin! Gaz çıkarmak için 9 ay bekleniyor
Asla, asla demeyin! Gaz çıkarmak için 9 ay bekleniyor
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Bu kadarına pes! Geceleri alarm kurup kalkıyor
Bu kadarına pes! Geceleri alarm kurup kalkıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
'Yatak odasından toplantı odasına geçmemeliydi!'
'Yatak odasından toplantı odasına geçmemeliydi!'
Ünlü oyuncu sırrını buna bağlıyor! 'Asla yıkamıyorum'
Ünlü oyuncu sırrını buna bağlıyor! 'Asla yıkamıyorum'
En iyi kalça onda! Kim Kardashian'ı solladı
En iyi kalça onda! Kim Kardashian'ı solladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğal diye aşırıya kaçmayın! Bu malzemeleri çok sık kullanırsanız...
Doğal diye aşırıya kaçmayın! Bu malzemeleri çok sık kullanırsanız...
Kaşıntılı koltuk altına ev çaresi! Lavanta, hindistan cevizi yağı...
Çareyi uzakta aramayın! Bu bölgedeki sorun için...
Ev yapımı şifalı krem! Yaraları ve izleri anında yok ediyor
Ev yapımı şifalı krem! Yaraları ve izleri anında yok ediyor
Vazgeçilmeziniz olacak! Shea yağı hem saçı uzatıyor, hem de...
Bu yağı elinizin altından ayırmayacaksınız
Ev yapımı masaj yağı tarifi! Evinizin ortamında yaklaşık 1 saat içinde...
Evinizin ortamında yaklaşık 1 saat içinde...
Ev yapımı egzama kremi tarifi! Yanmayı ve ağrıyı ortadan kaldırıyor
Ev yapımı egzama kremi tarifi! Yanmayı ve ağrıyı ortadan kaldırıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.