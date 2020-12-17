Sirke ve çay ağacı tarifiyle sırtınızdaki sivilceler anında yok oluyor

Sivilce, genelde görüntü bozukluğuna sebep olması nedeniyle istenmeyen bir durumdur. Özellikle yüzde meydana gelen sivilcelerden şikayet edilir fakat sırttaki en sivilceler de en az diğerleri kadar rahatsız edicidir. Siz de sırt sivilcelerinden muzdaripseniz, size sunacağımız doğal yöntemler ile bu sivilcelerden kurtulabilirsiniz.
Karbonat, pütürlü yapısı ile ölü hücreleri temizleyip gözenekleri açmada etkili bir yöntemdir. Cildin pH dengesini sağlar.
Bu yöntem için sadece karbonat ve biraz suya ihtiyacınız var.
Karbonatın içine bir miktar su ekleyip akışkan bir yapıya sahip olmasını sağlayın ve sırt bölgenize bu karışımı uygulayın.
Sonrasında ılık ve bol su ile durulayın.
Cildinizi kuruladıktan sonra bir nemlendirici ile nemlendirin.
Doğal bir mucize olan elma sirkesi, içeriğindeki antibakteriyel ve antiseptik özellikleri ile cildin temizlenmesinde ve sivilce oluşumunu engellemede etkili bir yöntemdir. Elma sirkesi de karbonat gibi cildin pH dengesini sağlamada etkilidir. Elma sirkesi ile hazırlanacak bu yöntemde, elma sirkesinin doğal olmasına özen gösterin.
Oran 1'e 2 olacak şekilde elma sirkesi ile suyu karıştırın. Mesela 1 yemek kaşığı elma sirkesi için 2 yemek kaşığı su ekleyin.
Yeterli miktarda hazırladığınız bu karışımı bir pamuk yardımıyla sırt bölgenize sürün ve biraz beklettikten sonra bol su ile durulayın.
Çay ağacı yağı etkili bir yöntemdir. Sivilceleri kurutur. Çok etkili olması dolayısıyla seyreltilmiş olanı tercih edilmeli. Öncesinde de vücudunuzda alerjiye sebep olup olmadığını anlamak için parmak ucu kadar bir alana sürüp test edin.
Bu yöntemde 1 damla çay ağacı yağını sırtınızdaki sorunlu alana sürün.
Biraz bekletip durulayın.
Bu uygulamayı günde 3 kez yapın.
Zerdeçal, sivilce tedavisinde kullanabileceğiniz en etkili doğal yöntemlerden biridir. Antiseptik özelliği ile sivilceli bölgede enfeksiyonu önler ve antibakteriyel özelliği ile sivilce oluşumunu engeller. Cildi yeniler.
Zerdeçalı Hindistan cevizi yağı ile karıştırıp sırttaki sivilceli bölgeye uygulayın.
Biraz beklettikten sonra durulayın.
Zerdeçal renk veren bir baharattır. Bu yüzden kıyafetlerinize bulaşmamasına özen gösterin.
Limon asetik özelliği sayesinde cildi temizler. Sivilcelerin oluşumunu önlemeye yardım eder.
Limon suyunu bir pamuk yardımıyla sırttaki sorunlu bölgeye uygulayın.
20 dakika bekletip bol su ile durulayın.
Bu yöntemi 2 haftada bir uygulayın.
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