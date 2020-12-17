Sirke ve çay ağacı tarifiyle sırtınızdaki sivilceler anında yok oluyor

Sivilce, genelde görüntü bozukluğuna sebep olması nedeniyle istenmeyen bir durumdur. Özellikle yüzde meydana gelen sivilcelerden şikayet edilir fakat sırttaki en sivilceler de en az diğerleri kadar rahatsız edicidir. Siz de sırt sivilcelerinden muzdaripseniz, size sunacağımız doğal yöntemler ile bu sivilcelerden kurtulabilirsiniz.

KARBONAT

Karbonat, pütürlü yapısı ile ölü hücreleri temizleyip gözenekleri açmada etkili bir yöntemdir. Cildin pH dengesini sağlar.

Bu yöntem için sadece karbonat ve biraz suya ihtiyacınız var.

Karbonatın içine bir miktar su ekleyip akışkan bir yapıya sahip olmasını sağlayın ve sırt bölgenize bu karışımı uygulayın.

Sonrasında ılık ve bol su ile durulayın.

Cildinizi kuruladıktan sonra bir nemlendirici ile nemlendirin.

ELMA SİRKESİ

Doğal bir mucize olan elma sirkesi, içeriğindeki antibakteriyel ve antiseptik özellikleri ile cildin temizlenmesinde ve sivilce oluşumunu engellemede etkili bir yöntemdir. Elma sirkesi de karbonat gibi cildin pH dengesini sağlamada etkilidir. Elma sirkesi ile hazırlanacak bu yöntemde, elma sirkesinin doğal olmasına özen gösterin.