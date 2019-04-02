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Şırnak Belediye Başkanı Yarka, mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 17:38 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Mehmet Yarka: - "Bu oy oranı, kente layıkıyla hizmet etmemiz gerektiğini anlatıyor. Bu sevda ile bu çalışma azmiyle çalışmasak biz bu oyun karşılığını veremeyiz"

AK Parti'li Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, mazbatasını aldı.

Yarka, beraberinde Şırnak AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve bazı partililerle geldiği Merkez İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını Başkan Adil Ekrem Yılmaz'dan aldı.

Buradan Şırnak Belediyesi'ne geçen Yarka, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu ile görüştü.

Terör saldırıları sonucunda alt ve üst yapısıyla harabeye dönen bir kent devraldıklarını ifade eden Bedirhanoğlu, şöyle konuştu:

"Tabiri caizse komadaki bir hastayı bana teslim ettiler. Başta Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz arkamızda durdu ve bu hastayı yoğun bakımdan çıkardık. Ayağa kaldırdık, yürütüyoruz. İnşallah Belediye Başkanımız Mehmet Yarka'da koşturacak ki bütün Türkiye bütün dünya bunu izleyecek."

2 gün önceki seçimlerde halkın Mehmet Yarka'yı tercih ettiğini anımsatan Bedirhanoğlu, "Burada teröre burada ideolojik siyasete 'hayır.' dediniz. Şırnak hak ettiği yere çok kısa sürede ulaşacak. Ben Mehmet Yarka'ya görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Kapımız bütün Şırnaklılara açık"

Yarka ise seçimde 61,88'lik oy oranı ile seçildiğini işaret ederek, şunları söyledi:

"Dünkü kutlamalar bu kentin ne kadar birlik beraberliğe aç olduğunu gösterdi. Bu oy oranı kente layıkıyla hizmet etmemiz gerektiğini anlatıyor. Bu sevda ile bu çalışma azmiyle çalışmasak biz bu oyun karşılığını veremeyiz. Seçimlerin ülkemize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Benim kimseye karşı bir kinim yoktur, kapımız bütün Şırnaklılara açıktır. HDP, CHP ve MHP'ye de gönül veren kardeşlerimizin de evidir. Bütün Şırnaklı hemşerilerime en iyi hizmeti vermeye çalışacağım."

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belediye Mazbata Mehmet Yarka şırnak

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