Şırnak merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY mensuplarının deşifrelerine yönelik sürdürülen soruşturma kapmasında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Şırnak merkezli Antalya, Hatay, Erzurum, Mardin ve Kayseri'de düzenledikleri operasyonlarda, aktif görevdeki 2 polis, 1 asker, 1 öğretim görevlisi ile ihraç edilen 3 polisi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

