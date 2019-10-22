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Şırnak merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 17:28 | Son Güncelleme

ŞIRNAK merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY mensuplarının deşifrelerine yönelik sürdürülen soruşturma kapmasında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Şırnak merkezli Antalya, Hatay, Erzurum, Mardin ve Kayseri'de düzenledikleri operasyonlarda, aktif görevdeki 2 polis, 1 asker, 1 öğretim görevlisi ile ihraç edilen 3 polisi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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