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Şırnak merkezli FETÖ/FDY operasyonu: 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 17:08 | Son Güncelleme

Şırnak merkezli FETÖ/FDY operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 Emniyet Müdürlüğü personeli, öğretim görevlisi, muvazzaf subay ile 3 ihraç edilen emniyet personeline yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şırnak, Mardin, Erzurum, Antalya, Hatay ve Kayseri'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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FETÖ gözaltı operasyon şırnak

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