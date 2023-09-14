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  4. Şırnak'ta 5 bölge, 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak'ta 5 bölge, 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

14.09.2023 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak Valiliği'nce, Güçlükonak ilçesinde 5 bölgenin 15- 29 Eylül tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

Şırnak'ta 5 bölge, 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, Güçlükonak ilçesine bağlı Ormaniçi köyü kırsalındaki 5 bölgenin 15-29 Eylül tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci ve 66’ncı maddelerine istinaden; Şırnak İli, Güçlükonak İlçesi Ormaniçi Köyü kırsalında 750 Rakımlı Tepe, Ormaniçi Deresi, 602 Rakımlı Tepe, Dicle Nehri kuzeyi, Ormaniçi Köyü Yolu doğusu kırsal alanları arasında kalan bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 15 gün süreyle 15 Eylül (dahil)- 29 Eylül (dahil) 2023 tarihleri arasında giriş ve çıkışlar ile tüm sivil faaliyetler yasaklanmıştır. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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