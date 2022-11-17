HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şırnak'ta başlatıldı! İçişleri duyurdu: 1000'den fazla personel katılıyor!

Şırnak'ta başlatıldı! İçişleri duyurdu: 1000'den fazla personel katılıyor!

17.11.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 107 tim ve 1071 personelin katılımıyla, 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

Şırnak'ta başlatıldı! İçişleri duyurdu: 1000'den fazla personel katılıyor!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, teröristlerin geçmiş yıllarda kullandığı mağara, sığınak ve barınak alanlarını imha etmek ve teröristlerin sınır geçişlerini engellenmek amacıyla, Şırnak'ın Cudi Dağı ve Tuşimiya Vadisi bölgelerinde, 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' başlatıldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucusu 107 operasyonel tim, 1071 personel görevlendirildi.

6 MAĞARA VE 6 SIĞINAK TESPİT EDİLDİ

Operasyon kapsamında, nokta istihbaratına dayalı olarak yapılan arazi arama tarama faaliyetinde 6 mağara ve 6 sığınak tespit edildi. Mağara ve sığınıklarda 1 uçaksavar silahı ve sehpası, 1 keskin nişancı tüfeği ile dürbünü, 1 piyade tüfeği, 2 makineli tüfek namlusu, 4 havan mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 7 bin mermi, 71 el bombası, 14 anti tank mayını, 40 el bombası tapası, 39 şarjör, 3 bin makineli tüfek mayonu, 200 havan sevk barutu, 9 telsiz, 6 el yapımı patlayıcı (EYP), 3 kilogram C4 patlayıcı, 54 EYP malzemesi, 41 elektronik devre, 170 metre kablo, 5 metre infilaklı fitil, 6 akümülatör, 1 güneş paneli, 2 rüzgar ölçer, 750 kilogram erzak, 350 yaşam malzemesi ve muhtelif miktarda sağlık malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettirildiği vurgulandı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni ev almak istedi, kendi evinde kiracı oldu! '2 yıldır oyalıyor'Yeni ev almak istedi, kendi evinde kiracı oldu! '2 yıldır oyalıyor'
İki farklı ankette iki farklı sonuç!İki farklı ankette iki farklı sonuç!
Kanlı talimat ortaya çıktı! "Kalabalığa baktı ve 'patlat' dedi"Kanlı talimat ortaya çıktı! "Kalabalığa baktı ve 'patlat' dedi"
Anahtar Kelimeler:
operasyon

En Çok Okunan Haberler

Yer İstanbul! Böyle intikam planı görülmedi, aile kabusu yaşıyor: 4-5 aydır...

Yer İstanbul! Böyle intikam planı görülmedi, aile kabusu yaşıyor: 4-5 aydır...

Hain saldırıyı onlar planlamış! İşte o teröristlerin fotoğrafları

Hain saldırıyı onlar planlamış! İşte o teröristlerin fotoğrafları

Dökülmeden ve beyaz saçtan kurtulmanın doğal yolu

Dökülmeden ve beyaz saçtan kurtulmanın doğal yolu

Yüklü nafakanın intikamı! Eski karısının...

Yüklü nafakanın intikamı! Eski karısının...

Benzin ve motorin indirimi peş peşe geldi!

Benzin ve motorin indirimi peş peşe geldi!

Tokat’ta 3 kişi tabanca ile vurulmuş olarak bulundu

Tokat’ta 3 kişi tabanca ile vurulmuş olarak bulundu

İlginizi Çekebilir

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.