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Şırnak'ta çift kuyruklu benekli kertenkele görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 11:12 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Uludere ilçesinde odunların arasında çift kuyruklu benekli kertenkele görüntülendi.

Şırnak'ta çift kuyruklu benekli kertenkele görüntülendi

Şırnak Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yaşayan Serdar Benek, evinin bahçesindeki odunluktan odun alırken kertenkele gördü. Gördüğü hayvanın diğer kertenkelelere benzemediğini gören Benek cep telefonu ile çift kuyruklu kertenkeleyi fotoğrafladı.

'ANADOLU'DA SIK OLMAMAKLA BİRLİKTE YAYGINDIR'

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, hayvanın türünün tıknaz kertenkele olarak bilinen heremites auratus olduğunu söyledi. Prof. Dr. Satar, "Türkiye’deki yayılma alanları Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu’dur. Küçük böceklerle beslenirler. Yaklaşık 1200 metre yükseklikte taşlık, kayalık alanda görülür. Vücudu oldukça kalındır, gri kahverengi üzerine koyu lekeler ve boyuna açık çizgiler bulunur. Anadolu’da sık olmamakla birlikte yaygındır" dedi.

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Dr. Kürşat Şahin, dünyanın birbirinden farklı coğrafyalarına yayılan birçok kertenkelenin en temel özelliklerden biri de yenilenme kabiliyetinin yüksek hızlı olduğunu söyledi. Dr. Şahin, bu durumun kertenkelelerin kuyruklarında çarpıcı düzeyde belirginleştiğini, kertenkelelerin kendilerini av olarak risk altında hissettiklerinde kuyruklarını bırakarak avcılarını şaşırtmayı hedefleyen bir strateji izlediğini ifade etti.

'OLAĞAN BİR DURUM'

Adıyaman Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Doç. Dr. Mehmet Sülfü Yılmaz da 2 kuyruklu kertenkelelerin olağan bir durum olduğunu hatta 3 kuyruklu kertenkelelere de rastlanabileceğini söyledi.

Kaynak: İHA

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