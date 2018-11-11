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Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 14:39 | Son Güncelleme

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü Gabar Dağı bölgesi Görmeç kırsalında güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Patlamada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Yaralı askerler, helikopterle götürüldükleri Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
şırnak PKK şehit asker

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
idam neden gelmiyo, iran gibi asalım pkk ı
bitmese asala bitmezdi buda bitecek inşallah yakındır !
bizim tarama yapacak teknolojimiz bu kadar mı yok ta robot yerine asker kullanıyoruz mayın aramasında merak ediyrum
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