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  4. Şırnak'ta korkunç olay! 2 kuzen silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Şırnak'ta korkunç olay! 2 kuzen silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

04.05.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın İdil ilçesinde vatandaşlar, yol kenarında çalışır halde duran bir kamyonetin içinde iki ceset buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, cansız bedenlerin Ömer Kaya (42) ve kuzeni Hüseyin Kaya'ya (40) ait olduğu ve silahla vuruldukları belirlendi.

Şırnak'ta korkunç olay! 2 kuzen silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

İdil ilçesi Karalar beldesi ile Oyalı köyü arasında bulunan tali yolda park halinde ve çalışır durumdaki kamyoneti görenler, içine baktı. Hareketsiz yatan ve üzerleri kanlı 2 kişiyi görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

AMCA ÇOCUKLARI İNFAZ EDİLDİ

İhbarla gelen sağlık ekipleri, 2 kişinin silahla vurulduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Kimlik kontrollerinde ölen kişilerin, amca çocukları Ömer ve Hüseyin Kaya olduğu tespit edildi.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kuzenlerin cesetleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şırnak
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