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Şırnak'ta korkunç olay! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

06.02.2021 00:45 | Son Güncelleme:
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Şırnak'ta korkunç olay! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Şırnak'ta 18 yaşındaki A.E. babası H.E'yi bıçaklayarak öldürdü. A.E.'nin ifadesinde, babasının uzun süredir alkol kullanarak annesine kötü davrandığını ileri sürerek, akşam saatlerinde yine tartıştıklarını ve bunun üzerine onu bıçakla öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, A.E (18) ile babası H.E (48) arasında Afet Konutları Yasin Sokak'taki evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E, babasını bıçaklayarak öldürdü.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. A.E, polis ekiplerine teslim oldu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan baba H.E, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

"ANNEME KÖTÜ DAVRANIYORDU"

Öte yandan zanlının, ifadesinde, babasının uzun süredir alkol kullanarak annesine kötü davrandığını ileri sürerek, akşam saatlerinde yine tartıştıklarını ve bunun üzerine onu bıçakla öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Şüphelinin ayrıca, olaydan sonra ellerini yıkayıp, elbiselerini değiştirdikten sonra gelen polis ekiplerine suçunu itiraf ettiği öğrenildi. (AA)

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