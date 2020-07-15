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Şırnak'ta uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2020 17:03 | Son Güncelleme

Şırnak'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan uzman çavuş, küçük çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar tarafından yakalandı. Şırnak Barosu, olayı takip ettiğini duyurdu. Olay sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Şırnak'ta uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Şırnak kent merkezinde bulunan bir sitede dün akşam bir uzman çavuş 10 yaşında bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar teşebbüsünde bulunuldu. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar olaya müdahale ederek şüpheliyi yakaladı.

ŞIRNAK BAROSU'NDAN AÇIKLAMA: OLAYI TAKİP EDİYORUZ

Şırnak Barosu olaya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: 14.07.2020 günü 23:00 sıralarında çocuk H.’ye karşı çocuğun cinsel istismarı olayının adli makamlara intikali ile süreç yakından takip edilmiş gece yarısı mağdur beyanları, tanık beyanları ve kamera delillerinin dosya arasına alınması için çaba sarf edilmiştir. Olayın failinin kamu görevlisi olması nedeni ile yaşadığımız mağduriyet daha da artmıştır. Çocuğa karşı gerçekleştirilen her saldırının karşısında durduğumuzu bir kez daha yineleyerek; olayın tüm yönleri ile açığa çıkması için yakından takip ettiğimizi kamuoyuna saygı ile arz ederiz.

HDP MİLLETVEKİLİNDEN TEPKİ

Çevredeki yurttaşlarca olay sonrasına dair çekilen görüntüleri Twitter hesabından paylaşan HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, şunları söyledi: Çocuklarımızın geleceğini tacizcilere bırakmayacağız Dün gece Şırnak Şaranlar sitesinde bir uzman çavuş 10 yaşındaki bir çocuğu taciz etmiştir Görgü tanıkları da yaşanan taciz olayını teyit etmiştir Yargı derhal gereğini yapmalıdır Olayın peşini asla bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA GÜNDEMİNDE İLK SIRADA

Cinsel istismar girişimi öğlen saatlerinde kent merkezinde toplanan bir grup vatandaş tarafından protesto edildi. Sosyal medyada da binlerce kullanıcı #susmaşırnak etiketiyle yaptıkları paylaşımlarla olaya dair tepkilerini gösterdi.


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