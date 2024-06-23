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  4. Şırnak'ta yangın! 7 köy etkilendi: Ekipler seferber oldu!

Şırnak'ta yangın! 7 köy etkilendi: Ekipler seferber oldu!

23.06.2024 01:23
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Şırnak'ın İdil ilçesinde sabah saatlerinde çıkıp, akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangın, bölgede etkili olan rüzgarla birlikte yeniden başladı. Yangın 7 köyü etkilerken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için seferber olmuş durumda.

Şırnak'ta yangın! 7 köy etkilendi: Ekipler seferber oldu!

Şırnak'ta sabah saatlerinde başlayan anız yangını akşam vakti kontrol altına alınmıştı. Fakat bölgede etkili olan rüzgarla yeniden başlayan yangın yüzünden 7 köy etkilendi.

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İDİL BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Yangını söndürmek için çevre belediyelerden ekipler sevk edilirken, İdil Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Suriye tarafından rüzgarın etkisi ile hızla ilerleyen anız yangını İdil ilçesine bağlı 7 köyü etkilemiştir. Yangın haberi üzerine İdil Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yangını söndürmek için araç ve ekiplerimizle birlikte yangının olduğu bölgeye intikal etmiştir. Sınır hattı boyunca süren yangını söndürmek için Cizre Belediyesi ve Silopi Belediyesi araç ve ekipleriyle birlikte bölgeye intikal etmiştir" denildi.

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(DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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yangın Şırnak
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