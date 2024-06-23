Şırnak'ta yangın! 7 köy etkilendi: Ekipler seferber oldu!

Şırnak'ta sabah saatlerinde başlayan anız yangını akşam vakti kontrol altına alınmıştı. Fakat bölgede etkili olan rüzgarla yeniden başlayan yangın yüzünden 7 köy etkilendi.

İDİL BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Yangını söndürmek için çevre belediyelerden ekipler sevk edilirken, İdil Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Suriye tarafından rüzgarın etkisi ile hızla ilerleyen anız yangını İdil ilçesine bağlı 7 köyü etkilemiştir. Yangın haberi üzerine İdil Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yangını söndürmek için araç ve ekiplerimizle birlikte yangının olduğu bölgeye intikal etmiştir. Sınır hattı boyunca süren yangını söndürmek için Cizre Belediyesi ve Silopi Belediyesi araç ve ekipleriyle birlikte bölgeye intikal etmiştir" denildi.

(DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





