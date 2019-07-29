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Şırnak Valisi Pehlivan görevine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 19:45 | Son Güncelleme

Vali Ali Hamza Pehlivan: - "Güvenlik birimlerimizle terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu, esenliğimizi kimsenin bozmasına asla izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şırnak Valisi olarak atanan Ali Hamza Pehlivan, "Güvenlik birimlerimizle terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu, esenliğimizi kimsenin bozmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Şırnak'a gelen Vali Pehlivan, Valilik bahçesinde Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum temsilcileri ve vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaşıp, tanışan Pehlivan, yaptığı açıklamada, kentteki kamu kurum, kuruluşlar ve mesai arkadaşlarıyla sevgi, saygı, özveri ve anlayışla vatandaş odaklı olarak yoğun bir şekilde çalışmaya gayret göstereceklerini belirtti.

Şırnak'ın kendine has özellikleri ve güzellikleri olduğunu dile getiren Pehlivan, kentin her yerde olduğu gibi muhtelif sorunları, ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorum ki; yurdumuzun her yerinde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sayısız hizmetler Şırnak'ta da hayata geçmiş. Bizlere düşen öncelikle devam etmekte olan yatırımların en etkin, en verimli ve en kısa sürede tamamlanması için çalışmaktır. Bununla birlikte şehrin gelişim sürecini, potansiyel ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, yeni projeler üzerinde kafa yorup, şehrin bütün dinamikleri, bütün kesimleriyle Şırnak'ı birlikte düşünmeli, düşlemeliyiz."

- "Yatırımların verimli şekilde hayata geçmesini sağlayalım"

"Yatırımların verimli bir şekilde hayata geçmesini sağlayalım." diyen Pehlivan, bunları vatandaşlarla hayata geçireceklerini, kapılarını herkese açık tutacaklarını aktardı.

Pehlivan, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ve "Hizmet et, kul hizmeti sayesinde bey olur" anlayışını benimsediklerini, bu doğrultuda kentteki çalışmaları daha ileri noktalara taşıyacaklarını kaydetti.

Güvenliğin öncelikleri arasında olacağına işaret eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Güvenlik birimlerimizle terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu, esenliğimizi kimsenin bozmasına asla izin vermeyeceğiz. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz, çocuklarımız ve engellilerimizin yanında olacağız. Sevgiyi, merhameti hep birlikte çoğaltacağız. Şehr-i Nuh'a ve Şırnak'a 'merhaba' diyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Güzel duyguları çoğaltmak hep birlikte nasip olur. Şırnak'a güzel duygularla geldik. Burada güzel günlerimiz, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde, omuz omuza ve gönül gönüle devam edecek."

Vali Pehlivan daha sonra makamına geçerek, görevine başladı.

Sanat Sokağı'nda esnafı ziyaret eden Pehlivan, bir kıraathanede bölge sakinleriyle sohbet etti.

Bu sırada evlerinin balkonundan kendisine el sallayanlara selam veren Pehlivan, ardından bir kafede vatandaşlarla görüştü.

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