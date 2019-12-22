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Şırnaklı kızın hayaline "dört yıldızlı" yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 11:41 | Son Güncelleme

Şırnaklı kızın pilotlarla tanışma hayalini, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz gerçekleştirdi - Kuvvet Komutanı'nın özel davetlisi olarak Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığına giden lise öğrencisi Zeynep Çelik, Türk Yıldızları'nın uçuş öncesi brifingine katıldı, F-16'ların iniş ve kalkışlarını yakından izledi, F-16 simülatöründe savaş uçağı kullanma fırsatı buldu

Şırnaklı lise öğrencisi Zeynep Çelik'i, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığına davet eden Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, genç kızın pilotlarla tanışma hayalinin gerçeğe dönüşmesini sağladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Çelik, "en büyük hayalim" dediği pilotlarla tanışmak için can attığını ve onlara olan sevgisini ifade eden mektup kaleme aldı.

11. sınıf öğrencisi Çelik, Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik'in yardımıyla mektubunu Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderdi.

Komutanlıktan çeşitli hediyelerle mektubuna cevap gönderilen Çelik'e asıl sürpriz ise Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından yapıldı. Orgeneral Küçükakyüz, Zeynep'i hayallerine kavuşması için Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığına davet etti.

Orgeneral Küçükakyüz'ün özel davetlisi olan Zeynep, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan tarafından 3. Ana Jet Üs Komutanlığına uğurlandı.

Konya'da Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel ile bir araya gelen Çelik, 3. Ana Jet Üs 134'üncü Akrotim Filo Komutanlığı'nı ziyaret etti. Burada Türk Yıldızları'nın uçuş brifingine katılan Çelik, akrotimin kullandığı NF-5 uçaklarından birinin kokpitine bindi.

Daha sonra uçuş hazırlığı yapan F-16 pilotlarıyla bir araya gelen Çelik, önce Solotürk'ün daha sonra bir nakliye uçağının kokpitine geçti, ardından Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağını gezdi. Savaş uçaklarının iniş ve kalkışlarını da seyreden Çelik, F-16 simülatöründe savaş uçağı kullandı.

Hayallerinin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşayan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pilotluğu çok sevdiğini söyledi.

Pilot olmak istediğini ifade eden Çelik, mektubuna yanıt verilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Hayallerinin gerçekleşmesini sağlayan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz'e de teşekkür eden Çelik, ilk defa uçağa Konya'ya gelirken bindiğini kaydetti.

Çelik, 3. Ana Jet Üs Komutanlığında geçirdiği zamanın ardından memleketine uğurlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz

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