Şırnaklı kızın hayaline "dört yıldızlı" yardım

Şırnaklı lise öğrencisi Zeynep Çelik'i, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığına davet eden Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, genç kızın pilotlarla tanışma hayalinin gerçeğe dönüşmesini sağladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Çelik, "en büyük hayalim" dediği pilotlarla tanışmak için can attığını ve onlara olan sevgisini ifade eden mektup kaleme aldı.

11. sınıf öğrencisi Çelik, Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik'in yardımıyla mektubunu Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderdi.

Komutanlıktan çeşitli hediyelerle mektubuna cevap gönderilen Çelik'e asıl sürpriz ise Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından yapıldı. Orgeneral Küçükakyüz, Zeynep'i hayallerine kavuşması için Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığına davet etti.

Orgeneral Küçükakyüz'ün özel davetlisi olan Zeynep, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan tarafından 3. Ana Jet Üs Komutanlığına uğurlandı.

Konya'da Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel ile bir araya gelen Çelik, 3. Ana Jet Üs 134'üncü Akrotim Filo Komutanlığı'nı ziyaret etti. Burada Türk Yıldızları'nın uçuş brifingine katılan Çelik, akrotimin kullandığı NF-5 uçaklarından birinin kokpitine bindi.