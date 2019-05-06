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Şırnak'ta minibüsün geçişi sırasındaki patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 09:40 | Son Güncelleme

Silopi ilçesinde pikniğe gidenleri taşıyan minibüsün dönüşü sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden iki kuzenin cenazesi toprağa verildi - Saldırıda oğlunu ve yeğenini kaybeden Hasan Bilen: - "Hepimizin başı sağ olsun. Onlar şehit oldular"

Şırnak'ın Silopi ilçesinde minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren iki kuzenin cenazesi defnedildi.

Dün bir grubu piknik yapacakları Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık köyü mevkisine bıraktıktan sonra Silopi'ye dönmek üzere yola çıkan 73 D 2001 plakalı minibüsün geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden sürücü Servet ve kuzeni Diyar Bilen'in, Şırnak Devlet Hastanesindeki otopsisi tamamlandı.

Aileye teslim edilen cenazeler, Türk bayrağına sarılı tabutlarla Yenişehir Mahallesi'ndeki Medine Camisi'ne getirildi.

Cenazeler, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında, Kürtçe ağıtlar eşliğinde Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Defin sonrası Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, patlamada oğlu Diyar'ı kaybeden Hasan Bilen ve kardeşi Servet'i yitiren Sedat Bilen'e tabutlarına sarılan Türk bayraklarını verdi.

Baba Bilen, yaptığı açıklamada, "Hepimizin başı sağ olsun. Onlar şehit oldular. Bunu yapanların Allah belasını versin. Başka ne diyebilirim." şeklinde konuştu.

Saldırıda yeğenlerini kaybeden AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen de yaşanan elim olayda terör örgütü PKK'nın yine gerçek yüzünü gösterdiğini ifade ederek, "Çoluk çocuk, sivil demeden herkese karşı ne kadar acımasız olduğunu bir kez daha göstermiş oldu." dedi.

Derin üzüntü içinde olduklarını ifade eden Bilen, şunları kaydetti:

"Bu ateş hepimizin yüreğini yaktı. Memleketimizin başı sağ olsun. Terör örgütünü, onlara yandaşlık eden herkesi lanetle, şiddetle, yaptıkları bu alçaklıktan, hainlikten, ihanetten dolayı kınıyoruz. İnanıyoruz ki devletimiz gerekeni her zaman yapacak, terör örgütü ve onların yandaşlarına en güzel cevabı verecektir. Vatan sağ olsun diyoruz.
Güvenlik birimlerinden aldığımız bilgiye göre, el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi sonucu gerçekleştirilmiş bir saldırıdır."

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