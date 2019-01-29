Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 2 mağarada el yapımı patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemesi bulundu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Akçay Komando Tugay Komutanlığınca Gabar Dağı Berme Tepe kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı 2 mağarada arama yapıldı.
Aramalarda, mağara içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgede yürüttüğü operasyon sürüyor.
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