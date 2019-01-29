HABER

Şırnak'ta terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 19:17 | Son Güncelleme

Gabar Dağı'ndaki operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 mağarada, el yapımı patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 2 mağarada el yapımı patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemesi bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Akçay Komando Tugay Komutanlığınca Gabar Dağı Berme Tepe kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı 2 mağarada arama yapıldı.

Aramalarda, mağara içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede yürüttüğü operasyon sürüyor.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Kılıçdaroğlu: İstihbarat birimlerini başka amaçla kullanıyorsunuzKılıçdaroğlu: İstihbarat birimlerini başka amaçla kullanıyorsunuz
Öykü Arin için kök hücre bağışında bulundularÖykü Arin için kök hücre bağışında bulundular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güçlükonak operasyon şırnak terör

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

Aleyna Tilki'yi çok kızdıracak!

Aleyna Tilki'yi çok kızdıracak!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyarılar art arda geldi! Bodrum'da kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Sakarya'da doğumevinde bebekler karıştı

Doğumevinde büyük skandal!1 hafta sonra bakın nasıl fark ettiler

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sinema yasasını onayladı

Beştepe'de 'sinema' zirvesi!

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.