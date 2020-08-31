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Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 11:40 | Son Güncelleme

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 7 kişi gözaltına alındı.Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi.

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 7 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. Şırnak valiliğinden yapılan açıklamada, ’’Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 24-30 Ağustos tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 7 şüpheli gözaltına alınmış 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bilgilendirme ve önleyici faaliyetler sonucunda ikna edilerek teslim olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise gözaltına alınan 2 bölücü terör örgütü mensubu gözaltına alınmış ve ilgili il ve birimlerine teslim edilmiştir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir’’ denildi.

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