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Sırp örgütü liderine suikast düzenlemişlerdi! Bir cinayetin altından daha Barış Boyun çıktı

20.10.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Sırp suç örgütü lideri Jovan Vukotiç'e suikast düzenleyen suç örgütünün lideri Barış Boyun'un başka bir cinayeti daha ortaya çıktı. Boyun’un Kubilay Berk Küçükaslan cinayetinin de azmettiricisi olduğu belirlendi. İddianamede İtalya’da yakalanan ve Türkiye’ye iadesi istenen Boyun’un, Savaş Ş.’yi öldürtmek istediği saldırıda Küçükaslan’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Sırp örgütü liderine suikast düzenlemişlerdi! Bir cinayetin altından daha Barış Boyun çıktı

Sırp suç örgütü lideri Jovan Vukotiç, 9 Eylül'de Şişli'de trafikte seyir halindeyken motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda Vukotiç hayatını kaybederken eşi, çocukları ve şoförü sağ kurtulmuştu. Suikastı gerçekleştirenlerin ise kırmızı bültenle aranan Barış Boyun'un lideri olduğu suç örgütü üyesi olduğu tespit edilmişti. Boyun'un Kubilay Berk Küçükaslan cinayetinin de azmettiricisi olduğu belirlendi.

BERK

Kubilay Berk Küçükaslan

BİR CİNAYETİ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Yeni Şafak'ın haberine göre İstanbul Beyoğlu’nda 22 Ekim 2021’de Küçükaslan’ın (24) hayatını kaybedip, Savaş Ş. ve 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının talimatını, İtalya’da yakalanan ve Türkiye’ye iadesi istenen Boyun’un verdiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ortaya konuldu. İddianamede, saldırıya ilişkin detaylar da anlatıldı.

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TAKİBE ALMIŞLAR

Boyun, talimatının ardından harekete geçen suç örgütü üyeleri, Savaş Ş.’yi takibe aldı. İddianamede, saldırıyı organize eden B.A., İ.A. ve Ü.Ç.’nin suikasta kullanılması için S.T., T.T. ve E.T.’ye çalıntı bir araç ayarlattığı, aracın da U.D. tarafından teslim alınarak olay gününe dek gizlendiği anlatıldı.

"CAMİNİN ÖNÜNDEN BİZİM ÇOCUKLARI AL"

Saldırı günü aracı gizlediği yerden alan U.D.’yi arayan K.Y., “Caminin önünden bizim çocukları al” şeklinde talimat verdi. Araca binen İ.E., B.A. ve F.M. ile aracı kullanan U.D. suikastı gerçekleştirmek üzere olayın yaşandığı restorana gitti. Restoran etrafında yarım saat boyunca tur atan ve gözlem yapan şüphelilerden İ.E.’nin, saldırı esnasında restoranda olan M.Y. ile sürekli olarak WhatsApp üzerinden mesajlaşarak Savaş Ş. ve beraberindekiler hakkında bilgiler aldığı da iddianamede anlatıldı.

DELİLLERİ YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR

İş birlikçi M.Y.’nin İ.E.’ye, Savaş Ş. ve beraberindekilerin dışarı çıktığı mesajını göndermesinin ardından harekete geçen İ.E., B.A. ve F.M. dışarıya çıkan Savaş Ş. ve yanındakilere yaylım ateşi açtı. İddianamede, olayın ardından saldırganların Sultangazi Gazi Mahallesi’ne gittiği ve burada araç şoförü U.D.’nin üzerindeki giysileri yaktıkları belirtildi. U.D.’yi evine gönderen saldırganlardan 4’ünün olayda kullanılan aracı ateşe vererek delilleri yok etmeye çalıştığı da anlatıldı.

AZMETTİRİCİ BARIŞ BOYUN

Cumhuriyet savcısı iddianamede, “Barış Boyun’un suç işlemek amacıyla kurulan örgütün liderliğini yaptığı; İ.E., E.U., U.D., M.Y., H.H., M.Y., Ü.Ç., K.Y. ve B.A.’nın örgütün üyesi olduğu ve sonsuz bir şekilde örgüt lideri Barış Boyun’a biat ettikleri ortaya konmuştur” diyerek cinayetin planlayıcısının ve azmettiricisinin Barış Boyun olduğunu belirtti. İddianamede ayrıca, şüphelilerin birbirlerini tanıdıkları vurgulandı.

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