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Sırrı çözüldü: Sağlıklı ve uzun yaşayan insanların yüzde 70'inde bulunan ortak özellikler

17.12.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan yaşamını daha uzun ve sağlıklı yapmanın çözümleri binlerce yıldır araştırılıyor. Uzun yaşayan kişilerle sık sık röportajlar yapılıyor. Bu röportajlarda daha uzun yaşama dair ipucu verecek hayat alışkanlıkları öğrenilmeye çalışılıyor. Uzmanlar yaptıkları çalışmalarda uzun ve sağlıklı yaşayan kişilerin yüzde 70'inde aynı ortak özellikler olduğunu buldu.

Sırrı çözüldü: Sağlıklı ve uzun yaşayan insanların yüzde 70'inde bulunan ortak özellikler

Yaşam süresi eski zamanlara göre çok daha uzun bir hale geldi. Günümüzde daha uzun yaşamak mümkün olsa da birçok insan bu yaşamda sağlıklı olamıyor. Dış ve iç etkenler sağlığı etkileyerek yaşam kalitesini düşürüyor. Başarılı bir şekilde yaşlanmak için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Başarılı yaşlanma şansımızı belirleyen faktörler de kısmen genetik yapımızdan kaynaklanır, ancak birçoğu da bizim kontrolümüz altındadır.

ÇALIŞMADA BİNLERCE KİŞİ TAKİP EDİLDİ

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Yeni bir çalışma, hangi faktörlerin daha sonraki yaşamda mükemmel sağlıkla ilişkili olduğunu belirlemek için 7.000 orta yaşlı Kanadalıyı takip etti. Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisi'nde yayınlanan yeni bir çalışmanın bulguları, optimal yaşlanmaya yardımcı olan birçok faktörü ortaya çıkardı. Araştırmadan elde edilen diğer tanımlarla uyumlu olarak, çalışmadaki optimal yaşlanma kavramı, hafıza sorunlarının olmaması, akıl hastalığı, sakat bırakan ağrı ve yeterli sosyal desteğin olmamasını içeriyordu.

KATILIMCILARIN ÇOĞU ÇALIŞMA BOYUNCA SAĞLIĞINI KORUDU

Çalışma, 60 yaş ve üstü 7.651 katılımcıdan elde edilen verileri kullandı. Bununla birlikte, nihai örnek, yanıt verenlerin yüzde 45'i olan, başlangıçta sağlığı mükemmel olan hastalarla sınırlıydı. Çalışmanın ilk yazarı, Mabel Ho, üç yıllık çalışma boyunca mükemmel sağlığı koruyan insan sayısına şaşırdığını söyledi. Şöyle dedi: "Numunemizin yüzde 70'inden fazlasının çalışma süresi boyunca mükemmel sağlık durumunu koruduğunu öğrenince şaşırdık ve mutlu olduk.

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"Bulgularımız, yaşlanmaya ve yaşlı yetişkinlere eksikliğe dayalı bir odaklanma yerine güce dayalı bir odaklanmanın öneminin altını çiziyor. Medya ve araştırmacılar olumlu şeyleri görmezden gelme ve sadece sorunlara odaklanma eğiliminde."

MÜKEMMEL SAĞLIĞIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

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Verilere göre, araştırmanın başlangıcında 55 ila 64 yaşları arasındaki katılımcıların dörtte üçü, üç yıllık süre boyunca mükemmel sağlık durumunu korudu. 80 yaş ve üzerindekilerin yaklaşık yarısının sağlığı mükemmeldi. Araştırma, çalışma boyunca mükemmel sağlığı sürdürme olasılığı daha yüksek olan katılımcıların aşağıdaki ortak faktörlere sahip olduğunu buldu:

  • Hiç sigara içmediler
  • Kalp hastalığı veya artrit öyküsü yoktu
  • Daha yüksek gelirleri vardı
  • Uykusuzluk çekmediler
  • Kadınlardı
  • Obez değillerdi.

BİLİŞSEL, FİZİKSEL VE DUYGUSAL PROBLEM GELİŞTİRME RİSKLERİ DAHA AZ

Bu faktörlere ortak olarak sahip olanların zayıflatıcı bilişsel, fiziksel veya duygusal problemler geliştirme olasılığı daha düşüktü. Doctor Ho, "80 yaş ve üzerindekilerin yarısının, çalışmanın üç yılı boyunca bu son derece yüksek bilişsel, fiziksel ve duygusal refah çıtasını korumuş olması dikkat çekici" diye ekledi.

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FİZİKSEL AKTİVİTE ÖNEMLİ

Veriler, orta ila yorucu fiziksel aktivite yapan yetişkinlerin iyi yaşlanma olasılığının yüzde 35 ila 45 daha fazla olduğunu gösterdi. Başlangıçta hiç veya nadiren uyku sorunu yaşayan katılımcıların, çalışma boyunca mükemmel sağlıklarını koruma olasılıkları yüzde 29 daha fazlaydı. Hiç sigara içmemiş yaşlı yetişkinlerin aynı dönemde sağlıklı olma olasılığı yüzde 46 daha fazlaydı.


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