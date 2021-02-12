HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sırt çantasında 238 bin 140 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi

Sırt çantasında 238 bin 140 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi

12.02.2021 13:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sırt çantasında 238 bin 140 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi

Isparta’da emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda sırt çantası içinde rulo kağıt havluya emdirilmiş şekilde toplam 238 bin 140 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 Şubat’ta gerçekleştirilen operasyonda M.Y.G.

Isparta’da emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda sırt çantası içinde rulo kağıt havluya emdirilmiş şekilde toplam 238 bin 140 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 Şubat’ta gerçekleştirilen operasyonda M.Y.G. ve Z.D. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üst ve eşya aramalarında, sırt çantası içinde rulo kağıt havluya emdirilmiş şekilde, toplamda 238 bin 140 kullanımlık sentetik kannobinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Yakalanan bu uyuşturucu maddesi kentte bugüne kadar tek seferde yapılan en yüksek uyuşturucu madde içeren kağıt yakalaması olarak kayıtlara geçti.
Yakalanan şüpheliler M.Y.G. ve Z.D., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Sırt çantasında 238 bin 140 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBebek göründüBebek göründü
Hortum çiftliği yerle bir etti: Büyük bir felakettiHortum çiftliği yerle bir etti: Büyük bir felaketti
İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı

Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı

İstanbul 1987 kışını mı yaşayacak?

İstanbul 1987 kışını mı yaşayacak?

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi

İstanbul depremi için tarih verildi

Şanlıurfa’ya bir monolit daha: Bu kez belediye parka dikti

Şanlıurfa’ya bir monolit daha: Bu kez belediye parka dikti

Meteoroloji uzmanından kar yağışıyla ilgili yeni uyarı! Pazartesi ve perşembeye dikkat!

İstanbulluları uyardı: Pazartesi ve perşembeye dikkat!

CHP'li Mengü'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri: 'Dostlarımla iktidara geleceğim' söylemi yanlış

CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine tepki

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Kızının doğum gününde eşini öldürdü

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Kızının doğum gününde eşini öldürdü

Hortum İzmir'de bir çiftliği yerle bir etti

Hortum çiftliği yerle bir etti: Büyük bir felaketti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.