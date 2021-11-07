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  4. Meteorolojiden sis uyarısı! Marmara'nın tamamında etkili olacak (7 Kasım 2021 yurtta hava durumu)

Meteorolojiden sis uyarısı! Marmara'nın tamamında etkili olacak (7 Kasım 2021 yurtta hava durumu)

07.11.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Kasım verilerine göre kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji, Marmara'nın tamamında etkili olması beklenen sis nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteorolojiden sis uyarısı! Marmara'nın tamamında etkili olacak (7 Kasım 2021 yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SALI GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Meteoroloji, kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, sisin salı günü etkisini kaybedeceği belirtildi.

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7 KASIM YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu

HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
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