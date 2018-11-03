Sisi ve Abbas Filistin meselesini görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde bir araya gelerek Filistin davasını görüştü.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberinde, iki liderin Şarm eş-Şeyh'teki "Dünya Gençlik Konferansı" öncesinde bir araya geldiği, Sisi'nin görüşmede Mısır'ın Filistin davasına desteğini yinelediği belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Sisi ve Abbas bölgedeki son gelişmeler ile Filistin davasının son dönemde içinde bulunduğu tehlikeleri masaya yatırdı.

Görüşmede Abbas'ın, Mısır'ın Filistin davasına verdiği destekten övgüyle söz ederek, konuyla ilgili iş birliğinin önemini vurguladığı kaydedildi.

Görüşmeye Mısır tarafından Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Genel İstihbarat Birimi Başkanı Abbas Kamil, Sisi'nin Ofis Müdürü Muhsin Abdunnebi ve Cumhurbaşkanlığı resmi sözcüsü Besim Rıda da katıldı.

Filistin heyetinde ise Filistin Kurtuluş Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi Azzam el-Ahmed, Fetih Hareketi Sivil İşler Kurulu Başkanı Mecdi el-Halidi ve Filistin'in Mısır Büyükelçisi Diyab el-Luh yer aldı.

