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Şişkinlik deyip geçmeyin! Her 3 kadından biri bunu görmezden geliyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 23.11.2018 11:46 | Son Güncelleme

Şişkinlik, yumurtalık kanserinin ana belirtisidir ancak 3 kadından 1'i bunu görmezden geliyor. İşte yumurtalık kanseri hakkında bilmeniz gereken işaretler...

Şişkinlik deyip geçmeyin! Her 3 kadından biri bunu görmezden geliyor

Yumurtalık kanseri pelvis boşluğunda yer alan yumurtalıkları etkiler. Şikinlik hepimizin deneyimlediği bir şey, ama bu her zaman oluyorsa, yumurtalık kanseri gibi ciddi bir şeyin işareti olabilir. Sürekli şişkinlik, hazımsızlık gibi şikayetleriniz varsa mutlaka doktora görünmelisiniz.

BİLMENİZ GEREKEN İŞARETLER;

Aşırı kilolu kadınlar yumurtalık kanseri riski daha fazladır
Yumurtalık kanserinin birçok belirtisi, hassas bağırsak sendromuyla benzerdir bu yüzden fark edilmesi zordur.
Sürekli şişkinlik hissi
Şişkin bir mide
Sık sık tuvalete çıkma isteği
Karın ve pelvik bölgede rahatsızlık
Yemek yerken oluşan hemen tokluk hissi

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YUMURTALIK KANSERİ RİSKLERİ NELERDİR?

Bir dizi şey yumurtalık kanseri riskinizi artırabilir:

Yaş: 50 yaş üstü kadınlar daha çok risk taşır
Aile öyküsü: Eğer ailenizde daha önce yumurtalık veya meme kanseri hikayesi varsa, sizi risk altında bırakan genleriniz olabilir.
Ağırlık: Aşırı kiloluysanız daha hassas olabilirsiniz.

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YUMURTALIK KANSERİ NEDİR?

Yumurtalık kanseri, kadın kanserleri arasında en sık görülen ve tedavisi zor olan kanserdir. Yaşamı boyunca her 100 kadından 1 ya da 2’sinde yumurtalık kanserigelişmektedir. Yumurtalık kanseri,teşhis edildiğinde genellikle hastalık çok ilerlemiş durumdadır ve bu nedenle tedavi süreci birçok kadın kanseri türüne göre daha zorludur. Bu nedenle tüm diğer kanserlerde olduğu gibi erken teşhis tedavi başarısı bakımından çok önemlidir. Kadınlar arasında görülen tüm kanserlerin %4’ünü oluşturan yumurtalık kanseri daha çok menopoz sonrasında görülebileceği gibi her yaşta ortaya çıkabilir.

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NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Yumurtalık kanseri tedavisi, türüne ve ne kadar yayıldığına bağlıdır.

Cerrahi - Bu, kanserli hücreleri vücuttan çıkarmak için yapılır. Genellikle bu, her iki yumurtalığın, fallop tüplerinin ve rahmin çıkarılmasını içerebilir.
Kemoterapi - Bu genellikle ameliyattan sonra ilacı kullanarak kalan hücreleri öldürmek için yapılır. Bazen ameliyat öncesi kanseri küçültmek için bir yöntem olarak kullanılabilir.
Kanser vücudun etrafına çok fazla yayılmışsa, tedavi amacının semptomları azaltmaya ve kanseri olabildiğince kontrol etmeye yardımcı olması amaçlanır.

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