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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

02.12.2020 17:17 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz ile birlikte 4 kişi "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturma kapsamında 26 Kasım’da 28 adrese operasyon düzenlendi.

PKK/KCK terör örgütünde faaliyette bulundukları iddiasıyla aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

CİHAN YAVUZ TUTUKLANDI

19 kişiden 17’si bugün adliyeye sevk edildi. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz ile birlikte 4 kişi "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: TRT Haber

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