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Şişli'de akılalmaz hırsızlık! Kuyumcunun dalgınlığından yararlanıp 11 çeyrek altın aldı

06.01.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Pes" dedirten hırsızlık olayı Şişli'de bir kuyumcuda yaşandı. İş yerine giren giren ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıs, tezgâhtarın dalgınlığından yararlanarak kaşla göz arasında 11 çeyrek altın çaldı. Yaklaşık 15 bin lira değerinde olan yeni dökülmüş altınları çalan hırsız, kaldığı otelde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Akıllara durgunluk veren olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde kuyumcuya gelen şahıs, bir yandan sigara içerken diğer yandan da tezgahtarla sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra tezgahtan içeriye giren bir müşteriyle ilgilenmeye başladı. Bunu fırsat bilen şahıs, tezgahta duran yaklaşık 15 bin lira değerindeki yeni dökülmüş 11 adet çeyrek altını çaldı. Şahıs ardından kuyumcudan hızla çıkarak kaçtı. Hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

KAŞLA GÖZ ARASINDA ALTINLARI GÖTÜRDÜ

Tezgahtar olayı fark etmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri incelemeye alarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın K.A. olduğunu tespit eden Şişli polisi, otelde kaldığını belirledi. Devam eden çalışmalarda Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’ndaki otele şafak baskını yapan polis ekipleri, K.A.’yı kıskıvrak yakaladı.

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ŞİŞLİ POLİSİ ŞAFAK BASKINIYLA YAKALADI

Gözaltına alınan şahıs altınları Fatih Kapalıçarşı’da bir kuyumcuda bozdurup paraya çevirdiğini ve bir kısmını da harcadığını itiraf etti. Üstünden yaklaşık 9 bin lira çıkan şahıs, paralarla birlikte Şişli Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu
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