Şişli'de akılalmaz olay! Alkollü kadın 'Hakimim' dedi, sürücüyle birlikte olay yerinden kaçtı

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 01.00 sıralarında Şişli Harbiye Mim Kemal Öke Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde iş yerinden çıkan Doğukan Polat Ergün (22), arkadaşı Doğukan Demir (19) ile birlikte motosiklete binerek evlerine gitmek üzere yola koyuldu. Gençler cadde üzerindeki kavşağa geldiği esnada sinyal vermediği iddia edilen otomobilin sürücüsü, gençleri sıkıştırarak çarptı. Çarpma sonucu gençler yere savrularak yaralanırken, araçtan inen kimliği belirsiz sürücü iddiaya göre gençleri darp ederek hakaret etti. ALKOLLÜ KADIN TEHDİTLER SAVURURKEN SÜRÜCÜ DE POLİSE KÜFÜR ETTİ Araçtan inen ve hakim olduğunu iddia eden alkollü bir kadın ise gençlerle tartışmaya başladı. Hakim olduğunu öne süren kadın daha sonra gençlere tehditler savurdu ve çevredeki bir vatandaşın ettiği küfrü gençlerin ettiğini söyleyerek ’bana küfür ettiniz’ dedi. Kadın, ortalığı karıştırdığı olay sonrası vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırıldı. O sırada gençlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören otomobil sürücüsü, hakim olduğunu iddia eden kadın ve diğer kadın arkadaşıyla beraber araca binerek olay yerinden kaçtı. Sürücü, araca bindiği esnada gençlere hakaret, polise ise küfürler etti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

DARP RAPORU ALAN GENÇLER ŞİKAYETÇİ OLDU Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, Doğukan Polat Ergün ve Doğukan Demir’in şikayetçi olmasıyla gençleri Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Harbiye Polis Merkezi Amirliğine yönlendirdi. Bunun üzerine polis merkezine giden gençler, şikayetçi oldu. Gençlerin cep telefonu kayıtlarını gösterdiği polis ekipleri, otomobilin plakasından sahibine ulaştı. Durumu anlatan polis, şahıslara haklarında şikayet olduğu için olaya karışanlarla beraber polis merkezine gelmelerini gerektiğini bildirdi. Gençler ise hastaneye giderek darp raporu aldı. SAVCILIĞA VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR Raporun ardından gençler, sabaha karşı ise olaya karışan sürücü, hakim olduğunu iddia eden kadın ve diğer kadın; polis merkezine geldi. Yapılan görüşmelerin ardından Ergün ve Demir polis ekiplerinin hazırladığı ve “şikayetim yoktur” ibaresinin bulunduğu ifade tutanağının altına imza atarak polis merkezinden ayrıldı. Gençler ertesi gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek kendilerini tehdit eden, hakaret eden ve darp eden otomobil sürücüsü hakkında şikayette bulundu. Ergün ve Demir’in hakim olduğu iddia edilen kadın için ise Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Bürosuna şikayette bulunacakları öğrenildi. Ayrıca Ergün ve Demir’in olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun resmi internet sitesindeki iletişim bölümünden mesajla olayı anlatarak şikayette bulundukları da öğrenildi.

"SİZİN PLAKANIZI ALDIM, SİZİNLE GÖRÜŞECEĞİZ DİYEREK TEHDİT ETTİ" Olay hakkında konuşan Doğukan Demir, “İş çıkışında arkadaşımı aldıktan sonra motosikletle cadde üzerinde seyretmeye başladık. Motosikletle gelirken yanımızdaki araç bir anda otomobili üstümüze kırıp bize çarptı. Çarptıktan sonra araçtan inerek bize küfür ve hakaret içerikli şeyler söyledi. Daha sonra arkadaşımla ben motosikleti yerden kaldırdık. Motosikleti kenara çekerek polisi aradık. Polisi aradığımızı görünce sinirlendi ve araçtan indi. Arkadaşımı darp etmeye kalktı. Yanında iki bayan daha vardı, birisi hakim olduğunu iddia etti ve yanımıza geldi. Ben şurada hakimim dedi ama hepsi alkollüydü. Daha sonra bize, ‘sizin plakanızı aldım, buradan sonra sizinle görüşeceğiz’ diyerek tehditte bulundu. Bizde polisi aradık, polis gelmeye yakın araca bindi. Erkek sürücü kadınları araca bindirdi. Sonra da olay yerinden uzaklaştılar. Onlar giderken ben polis geliyor dedim, polise sözlü olarak hakaret etti. Ben yaşananlarla ilgili video çektim. Bu olaydan sonra ekip aracı geldi, bizimle ilgilendi. Bizden darp raporu alarak karakola gelmemizi istediler. Sonra hastaneye giderek darp raporu aldık. Daha sonra çektiğim videolardan aracın plakası tespit edildi" ifadelerini kullandı.