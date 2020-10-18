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Şişli'de dansözlü korona eğlencesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 12:58 | Son Güncelleme

Şişli'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanlar sosyal mesafe kurallarını unutup dansöz eşliğinde göbek atıp halay çekti. O anlar kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

Şişli'de dansözlü korona eğlencesi

Skandal görüntüler, cuma akşamı Şişli, Fulya Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanında kaydedildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan onlarca uyarıya kulak tıkayan bir grup eğlence mekanında doyasıya eğlendi.

Dansözün de sahne aldığı gecede buradakiler, göbek atıp halay çekti. Maske takan tek kişinin olmadığı gruptakiler sosyal mesafeyi de hiçe saydı.

Koronavirüse davetiye çıkaran dansözlü eğlenceyi, gruptakilerden biri telefonu ile kaydetti.

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Bu anlara ait görüntüler sosyal medya platformlarında da yayınlandı.

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(DHA)


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