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  4. Şişli'de dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'e gasp şoku! 500 bin lirasını aldılar

Şişli'de dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'e gasp şoku! 500 bin lirasını aldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 22:28 | Son Güncelleme

Şişli'de bankadan çıkan dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel, kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildikten sonra 500 bin lirası gasp edildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şişli'de dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'e gasp şoku! 500 bin lirasını aldılar

Olay, Fulya Mahallesi Ruhi Sarıalp Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi.

İddialara göre prodüksüyon şirketinde çalışan ve dizi oyunculuğu yapan ve birçok dizide rol alan Günnur Adıgüzel, bankadan 500 bin lira çektikten sonra Ortaklar Caddesi'nde bulunan çalıştığı şirkete geldi. İşyerinden otomobilin anahtarını alan Adıgüzel, Ruhi Sarıalp Sokak'ta park halinde bulunan otomobiline doğru paralar ile birlikte yürümeye başladı.

OTOMOBİLE BİNDİĞİ SIRADA DARP EDİLDİ

Günnur Adıgüzel'in otomobiline bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kadını otomobil içinde darp etti. Sonrasında ise otomobilde bulunan yaklaşık 500 bin Lira'yı alan kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı.

POLİSE İFADE VERDİ

Yaşadığı şoku atlattıktan sonra Günnur Adıgüzel, durumu polise bildirdi ve kendi imkânlarıyla hastaneye gitti. Polis ekipleri kadının bulunduğu hastaneye giderek kadının ilk ifadesi doğrultusunda gaspçının eşkâlini belirlemeye çalıştı.

Olay yerine de giden polis ekipleri sokakta bir süre incelemelerde bulundu ve ara sokaklarda güvenlik kamerası araştırması yaptı. Hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne götürülen Adıgüzel, burada yaklaşık 3 saat kaldı. Polise olayla ilgili ifade veren genç oyuncu daha sonra buradan ayrıldı.

Polisin gaspçıyı yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor. (DHA)

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