Şişli'de genç kızın telefonunu çalan kişiye meydan dayağı kamerada

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 21.30 sıralarında Şişli Kurtuluş’da meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde yürüyen genç bir kız kapkaça uğradı. Kızın cep telefonunu çalan şahıs koşarak kaçmaya başladı. Genç kızın çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar ve motosikletli kuryeler, kapkaççının peşinden gitmeye başladı.

SOKAK SOKAK KOVALANARAK YAKALANDI

Hızlı bir şekilde koşarak izini kaybettirmeye çalışan şahsı, girdiği her sokakta çok sayıda vatandaş yakalamak için kovalamaya katıldı. Sokak sokak kovalanan şahıs dakikalar sonra motosikletli kuryeler tarafından sıkıştırılarak yakalandı. Şahsı kovalayan kuryelerden biri ise kapkaççıyı yakalayan ilk kuryenin motosikletine çarparak yere savruldu. Çaldığı cep telefonu geri alınan şahsa önce kuryeler ardından da mahalleli tarafından tekme ve yumruklarla meydan dayağı atıldı. Cep telefonu ise genç kıza geri verildi. Nefes kesen kovalamaca ve şahsın yakalanarak darp edildiği o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

MAHALLELİ VE MOTOSİKLETLİ KURYELERDEN MEYDAN DAYAĞI

Görüntülerde, genç kızın telefonunu kapkaç yapan şahıs kaçmaya başlıyor. Başka bir sokağa giren şahıs hızlı bir şekilde kaçarken, motosikletli kuryeler ve vatandaşlar kovalamaya başlıyor. Dakikalarca kovalanan şahıs bir başka sokakta kurye tarafından sıkıştırılıyor. Arkadan gelen diğer bir kurye ise önündeki kuryeye çarparak yere düşüyor. Kuryeler sıkıştırdıları kapkaççıyı yumruk ve tekmelerle darp ediyor. Vatandaşlar da darp edilen şahsı kuryelerin elinden alarak linç edilmekten kurtarıyor.

DARP EDİLEN ŞAHIS, POLİSE TESLİM EDİLDİ

Öte yandan, darp edilmesi sonucu ağzı ve yüzü kan içerisinde kalan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şahsı gözaltına alan polis ekipleri, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

(İHA)

