Şişli'de hareketli gece! Eski iş ortağı arkadaşlar birbirine girdi: 1'i ağır 2 yaralı

Olay, saat 22.45 sıralarında Şişli İzzetpaşa Mahallesi Yeni Yol Caddesi ile Susam Sokak kesişiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eski iş ortağı oldukları öğrenilen Cengiz S. (33) ile Suat D. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Suat D. ve yanındaki arkadaşları tek başına olan Cengiz S. ile kavgaya tutuştu. Cengiz S. elindeki ekmek bıçağıyla Suat D. ve arkadaşlarına saldırarak içlerinden birini yaraladı. Silah ve bıçakların çekildiği kavgada Suat D.'nin arkadaşlarından biri elindeki silah ile Cengiz S.'ye 5-6 el ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Cengiz S., vücuduna isabet eden iki mermiyle ağır şekilde yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yerde yaralı halde yatan Cengiz S.'ye ilk müdahalesini yaparak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Saldırıda bıçakla yaralanan şahıs ise sağlık ekipleri beklenmeden vatandaşların yardımıyla özel bir hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyerek olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

