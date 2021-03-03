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  4. Şişli'de ilginç anlar! Otel girişine tırmanıp megafonla vatandaşlara seslendi

Şişli'de ilginç anlar! Otel girişine tırmanıp megafonla vatandaşlara seslendi

03.03.2021 15:16 | Son Güncelleme:
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İstanbul Şişli'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi otelin giriş kapısına tırmanarak megafonla vatandaşlara seslendi. Kişi, aşağıya inmeye ikna edilemeyince polisler merdiven yardımıyla yanına çıktı. Yaşananlar anbean kameralara yansıdı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye cadde üzerindeki bir otelde yıllardır temizlik görevlisi olarak çalışan, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Rüstem Ö., öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çalıştığı otelin girişine çıktı. Megafon alan ve elindeki haritayı etrafa gösteren şahıs, vatandaşlara seslenmeye başladı. Şahsın ilginç bir şekilde megafonla bağırdığını gören çevredeki vatandaşlar durumu şaşkınlıkla karşıladı.

AŞAĞIYA İNMEYİNCE POLİS MERDİVENLE YANINA ÇIKTI

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Şahsın aşağıya inmemesi üzerine otel görevlileri polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı aşağıya inmesi için ikna etme çalışmalarına başladı. Şahsın aşağıya inmemesi üzerine polis ekipleri merdiven uzatarak yanına çıktı. Yanına ulaşan polis, Rüstem Ö.’yü aşağıya indirdi. Şahıs ardından polis otosuna konularak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaşanan ilginç olay ise kameralara yansıdı.

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İHA

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